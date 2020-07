Jean-Luc Reichmann est sous le charme de son nouvel ami, voici la vidéo !

Jean-Luc Reichmann est le présentateur phare des 12 Coups de midi, émission que vous pouvez découvrir tous les jours sur TF1. Si vous le suivez, vous savez sans doute qu’il aime dévoiler des photos et des vidéos de son quotidien. Il peut ainsi vous présenter ses nouveaux amis comme un petit lapin. Toutefois, il a décidé de consacrer une vidéo entière à l’un d’entre eux puisqu’il est finalement sous le charme. Celui que vous avez pu découvrir dans le combat des maîtres vous donne souvent des nouvelles.

Jean-Luc Reichmann vous présente un lama !

Ceux qui ont vu les petits coeurs ont sans doute pensé que Jean-Luc Reichmann était amoureux, mais il est en réalité sous le charme de son nouvel ami à savoir un lama. Ce dernier ne lui appartient pas selon ses propos relayés sur son compte Instagram. Il a donc demandé l’avis à tous les abonnés pour savoir si ce petit animal très sympathique pouvait autant leur plaire. Les abonnés qui suivent le présentateur des 12 Coups de midi sont aussi sous le charme. Pendant les vacances d’été, vous aurez toujours la possibilité de retrouver les émissions sur TF1. Toutefois, l’animateur vous donne aussi rendez-vous sur son compte Instagram.

La journée du 14 juillet a été placée sous le signe du lapin puisqu’une nouvelle vidéo mettant en avant cet animal a été postée .

. Les fans ont bien sûr été sous le charme de cette petite bête au même titre que les canards.

Jean-Luc Reichmann réserve donc des vidéos et des photos à ses abonnés pour tout ce qui peut rythmer son quotidien, ce fut le cas pour ces 8 petites naissances.

Alors que certains internautes utilisent Instagram pour poster des clichés de leur corps, des vacances au soleil ou encore des plages de luxe, Jean-Luc Reichmann fait dans la simplicité et c’est beaucoup plus plaisant. Finalement, son compte ressemble à la personnalité qu’il peut dévoiler lors de la présentation des 12 Coups de midi : simple, attachant, sympathique et émouvant parfois.

Les 12 coups de midi seront aussi là pendant votre été

Si vous pensez que TF1 mettra de côté cette émission, vous vous trompez, car Jean-Luc Reichmann a bien l’intention d’injecter un peu de soleil dans vos journées estivales. Ce sera aussi l’occasion de suivre les prouesses d’Antonin qui est pour l’instant le nouveau candidat qui peut se hisser en haut des escaliers de ce jeu phare. Il aura peut-être la chance de rejoindre Éric et Paul dans le classement, mais il n’est pas à l’origine de l’élimination du premier. Il a déjà commencé à rassembler une belle cagnotte et des gains sympathiques.

Dans une récente interview, il avait d’ailleurs précisé qu’il était impératif pour lui de réfléchir à ces cadeaux notamment pour savoir à qui ils pouvaient les donner, d’autres seront sans doute conservés. En effet, les candidats des 12 Coups de midi ne remportent pas seulement des appareils électroménagers, des voitures ou des jouets, il y a également de l’argent en jeu et ce sont de belles sommes qui sont ajoutées tous les jours. Si vous souhaitez vous distraire et si vous ne connaissez pas ce jeu, nous vous conseillons de regarder les 12 Coups de midi tous les jours et vous pourrez même prolonger le plaisir grâce au compte Instagram de Jean-Luc Reichmann. Ce dernier vous proposera de bonnes nouvelles et des vidéos sympathiques.