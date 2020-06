Jean-Luc Reichmann pour les 12 Coups de midi : une très belle surprise pour cet été

Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : Éric terrasse complètement Christian Quesada et soulage l’animateur !

Depuis que Christian Quesada a été accusé des faits très graves qui lui ont été reprochés, le moins que l’on puisse dire est qu’il a complètement sali l’image de l’émission familiale des 12 Coups de Midi qui n’est plus la même depuis. En effet, alors que celui-ci évite à tout prix de prononcer son nom, Jean-Luc Reichmann, l’animateur phare des 12 Coups de Midi, doit forcément garder dans sa mémoire l’ancien candidat qui jusque là était inégalé.

Il faut dire qu’après plus d’une centaine de victoires, il est bien difficile d’effacer de sa mémoire ce candidat qui a passé énormément de temps avec Jean-Luc Reichmann. On imagine en effet la difficulté pour l’animateur de TF1 de faire face à chaque nouveau candidat. En effet, il a probablement dû se demander et espérer à chaque fois que chaque nouveau candidat soit celui qui allait pouvoir dépasser le score impressionnant de Christian Quesada dans les 12 Coups de Midi. Et comme à chaque élimination d’un candidat, on ne peut qu’imaginer l’immense déception de Jean-Luc Reichmann qui voit encore l’image de Christian Quesada encore victorieux devant tous les autres candidats de l’émission quotidienne, suivie actuellement par des milliers de téléspectateurs.

Mais tout cela, et bien c’est désormais de l’histoire ancienne depuis cette semaine. En effet, Jean-Luc Reichmann vit une semaine tout simplement historique, puisqu’il s’agit de la première semaine où Christian Quesada n’est plus le plus grand champion des 12 Coups de Midi. Éric, le candidat actuel de l’émission, a finalement réussi à prendre sa place et s’apprête d’ailleurs à cumuler le million d’euros de gains. Mais lors de sa victoire sur Christian Quesada, c’est avant tout un symbole qui s’est éteint et une page qui s’est finalement tournée pour les 12 Coups de Midi et bien évidemment pour l’animateur Jean-Luc Reichmann.

En effet, Éric a déclaré que tout ce qui se passerait maintenant dans le jeu ne serait que du « bonus », il a donc finalement accompli avec brio la mission qu’il s’était fixée… Hasard du calendrier ou non, l’animateur Jean-Luc Reichmann vient tout juste d’annoncer une grande nouvelle pour le futur de l’émission qui devrait ravir les téléspectateurs.

Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : une énorme émission se prépare avec tous les grands gagnants !

C’est en effet une annonce exceptionnelle que l’animateur Jean-Luc Reichmann a fait sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram plus particulièrement. En effet, il a annoncé que la date du 4 juillet prochain sera tout simplement historique. En effet, il s’apprête à fêter comme il se doit les 10 ans de l’émission. Et à cette occasion, il a donc convié des invités de choix : l’humoriste Anne Roumanoff et le chanteur Claudio Capéo qui viendra peut être interpréter une de ses nouvelles chansons sur le plateau de cette émission qui s’annonce tout simplement exceptionnelle.

En plus des stars qui viendront sur le plateau, on retrouvera également les « maîtres de midi » avec notamment Éric, qui vient de surpasser Christian Quesada. Concernant ce dernier, on imagine bien qu’il n’a pas été invité par la production et que cela pourrait bien scandaliser les téléspectateurs s’il était évoqué parmi les grands champions des 12 Coups de Midi. Le rendez-vous pour “Le combat des maîtres” est donc pris aujourd’hui pour le samedi 4 juillet à 21h05 sur TF1. Nul doute que les téléspectateurs les plus fidèles à Jean-Luc Reichmann seront présents !

Ce sera une superbe occasion pour tous de célébrer également la victoire d’Eric, qui permet à la production d’effacer définitivement Christian Quesada de la mémoire du jeu des 12 Coups de Midi. Nous avons tous hâte de voir ce que peut bien nous réserver la production des 12 Coups de Midi qui a dû très certainement voir les choses en grand pour cet événement qui ne se reproduira pas deux fois, puisqu’il a été annoncé pour les 10 ans de l’émission phare qui fait les beaux jours de la chaîne !

Alors que le candidat emblématique à savoir Eric a été éliminé par Colas, certains attendent le combat des maîtres avec la plus grande impatience. En effet, le plus grand maître de midi sera au rendez-vous au même titre que Paul. Ce dernier avait lui aussi connu un succès sans précédent.