Jean-Luc Reichmann complètement méconnaissable, il choque ses fans !

Pendant cette triste période, le célèbre présentateur Jean-Luc Reichmann est bien décidé à amuser la galerie et à apporter un peu de bonne humeur à sa communauté en Instagram. Et pour ça, l'animateur des "12 coups de midi" vient de partager un cliché très original !

C’est bien connu, Jean-Luc Reichmann a toujours le mot pour faire rire ! Et en période de confinement, l’animateur n’a rien perdu de son humour. Pour le plus grand bonheur de ses 455 000 abonnés, il arrose les réseaux sociaux de publications décadentes !

L’humour, meilleur remède contre l’ennui ? C’est en tout cas ce que semble croire le célèbre animateur des « 12 Coup de midi« ! Il y a quelques jours, Jean-Luch Reichmann a dévoilé des clichés de lui tout droit sortis d’une autre époque !

Jean-Luc Reichmann, découvrez ses photos hilarantes !

Comme beaucoup de Français, Jean-Luc Reichmann s’est adonné à un grand ménage de printemps pour essayer de faire passer le temps plus vite. De ce tri, il a ressorti quelques pépites d’anciens albums photos qu’il a décidé de partager avec sa communauté.

Résultat, ses abonnés ont découvert avec surprise et amusement des clichés de lui que l’on pourrait qualifier de super vintage ! On vous montre le résultat ci-dessous…

Cheveux longs et bouclés, moustache noire, baskets vintage, bomber et pantalon super skiny ? Back to the 80 !

Avec cette photo, Jean-Luc Reichmann nous ramène 4 décennies plus tôt, à ses débuts où il animait des foires dans les grandes surfaces. Loin d’être une star mais déjà attiré par le micro !

Ses fans n’en sont pas revenu ! Il est totalement impossible de reconnaître le présentateur qu’ils voient pourtant quotidiennement à l’écran…. En tout cas, les internautes ont adoré ce moment de nostalgie !

Likée par plus de 25 000 personnes, les commentaires vont de bon train “ Moi aussi j’ai rangé des photos, il y a du dossier aussi chez moi”, “Génial vous étiez trop classe. Merci pour le bonheur que vous procurez aux français”, “trop excellent !!!! jamais sortir de vieux dossiers”, “Mdr, c’est du lourd”, etc.

Jean-Luc Reichmann, méconnaissable dans sa jeunesse !

Une chose est sûre, Jean-Luc Reichmann ne manque pas d’humour et d’autodérision ! Cette photo a eu tellement de succès, que le présentateur a continué sur sa lancée en partageant une nouvelle photo de sa jeunesse !

Toujours dans la même lignée, on peut admirer l’animateur en pleine émission en direct d’un supermarché! Un nouveau cliché qui a fait sensation sur la toile. Malgré le statut que Jean-Luc Reichmann a aujourd’hui, ses différentes photos montrent à ses fans qu’il n’a rien perdu de son humour !

Une chose est sûre, l’homme âgé de 59 ans aujourd’hui et père de 6 enfants, revient de loin ! Il est la preuve vivante que tout le monde peut réussir à atteindre ses rêves.

Même s’il a quelques détracteurs et qu’il se retrouve régulièrement au coeur de scandales, le célèbre présentateur a été longtemps dans le top 3 des personnalités préférées des Français. En tout cas, Jean-Luc Reichmann aura eu le mérite de bien faire rire les internautes pendant cette triste période de confinement !