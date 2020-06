Jean-Luc Reichmann : cette semaine sera historique pour les 12 Coups de Midi et marque un tournant dans sa carrière !

Jean-Luc Reichmann : troublé par le parcours de Christian Quesada qui a sali l’image des 12 Coups de Midi… à tout jamais ?

Depuis que nous avons toutes et tous appris avec étonnement l’affaire Christian Quesada qui s’est révélée très grave puisqu’elle porte sur des accusations importantes, la production des 12 Coups de Midi est sous le choc et se demande à chaque nouveau candidat si ce dernier pourra finalement remplacer ou non Christian Quesada. En effet, celui-ci avait battu tous les records du jeu des 12 Coups de Midi il y a quelques années.

Invité sur les plateaux de télévision de plusieurs médias pour parler de son parcours qui reste néanmoins remarquable dans l’émission, tout le monde avait déchanté quand le candidat avait été impliqué dans des affaires très graves. Depuis, Jean-Luc Reichmann a beaucoup de difficulté à évoquer le sujet en interview, et on peut d’ailleurs très bien le comprendre. En effet, alors qu’il a été en contact avec le candidat pendant de très nombreuses semaines, on peut toutes et tous se demander ce qu’il a pu ressentir quand il a appris les nouvelles.

On imagine que dès qu’il a appris la nouvelle, il a voulu voir un autre candidat le dépasser pour effacer à tout jamais Christian Quesada de l’histoire des 12 Coups de Midi. Mais malheureusement, cela ne sera pas une chose facile pour l’animateur Jean-Luc Reichmann qui jusque là vivait dans l’attente de voir un remplaçant pour Christian Quesada. En effet, à chaque nouveau candidat, c’est la question que devait se poser l’animateur phare de TF1 que l’on retrouve tous les jours aux manettes des 12 Coups de Midi : ce nouveau candidat sera-il celui qui pourra battre le record incroyable de Christian Quesada ?

Et bien si Jean-Luc Reichmann a pu se poser cette question pendant longtemps, il a enfin pu trouver la réponse depuis ces quelques jours, puisqu’en effet, il semblerait que le grand record de Christian Quesada ait bien été atteint ! En effet, vendredi marquait une première diffusion historique de l’émission, puisqu’Eric battait l’ancien candidat avc 194 victoires à cette date.

Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : jusqu’où ira Eric, le nouveau grand gagnant des 12 Coups de Midi ?

Maintenant que la page est en train de se tourner, Jean-Luc Reichmann s’apprête à vivre une semaine exceptionnelle, puisqu’à partir de ce lundi une nouvelle page se tourne pour l’animateur qui ne va plus vivre dans l’attente et la crainte de voir un candidat éliminé pour finalement ne pas remplacer Christian Quesada. Ceci étant dit, Eric pourrait très bientôt être éliminé du jeu des 12 Coups de Midi comme le suggèrent des images que l’on a pu voir ici et là sur les réseaux sociaux. Il semblerait en effet que celui-ci quitte l’émission ce vendredi selon les rumeurs.

Mais en attendant, le candidat actuel de l’émission a réagi face à cette victoire vendredi, alors qu’il cumulait la somme importante de 914 000 euros. Arrivera-t-il à dépasser la somme symbolique du million d’euros ? Ce serait une nouvelle formidable pour le candidat qui verrait sa vie complètement changer après son passage dans l’émission… Dans l’émission de vendredi, Eric a indirectement parlé de l’affaire Christian Quesada, en faisant une déclaration troublante. En effet, il a déclaré que c’était pour lui “un grand soulagement”, et que désormais “tous les horizons” étaient ouverts. On imagine bien que la phrase qu’il a pu prononcer a bien été dite en référence directe à Christian Quesada, et que celui-ci s’en moque d’être éliminé désormais.

En effet, Eric s’était-il donné comme mission de pouvoir éliminer à tout jamais Christian Quesada du tableau d’honneur des 12 Coups de Midi ? C’est bien ce que porte à croire sa déclaration que l’on a pu voir vendredi dernier. On imagine que depuis, la côte de popularité du candidat devrait grimper en flèche puisqu’il restera dans l’histoire des 12 Coups de Midi à tout jamais…