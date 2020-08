Jean-Luc Reichmann, bouleversé par Eric, l’un de ses candidats de prédilection !

Il est vrai que certains candidats des 12 Coups de Midi n’ont eu de cesse de revenir jour après jour, sans être éliminés. Certains ont littéralement marqué l’histoire de cette émission, et c’est notamment le cas avec Eric, qui a apporté à la fois de son talent et de sa bonne humeur, de manière à ravir téléspectateurs et participants à l’émission.

Celui-ci a réussi une prestation incroyable, puisqu’il a participé en tout à 199 diffusions. Il ne sera malheureusement pas allé jusqu’à la 200ème, et sera éliminé juste avant l’été, le 19 juin dernier, sous un public déçu et ému à la fois.

Ce candidat a beaucoup ému les téléspectateurs, ainsi que Jean-Luc Reichmann, présentateur historique de l’émission. Qui plus est, il a fait quelques révélations des plus bouleversantes, quelques semaines après la fin de sa participation.

Une participation historique

199 émissions, un gain incroyable de plus de 900 000€, l’histoire d’Eric est tout à fait extraordinaire, et celui-ci est devenu le candidat le plus emblématique depuis le début de l’émission. Son talent en a fait le plus grand maître des 12 Coups de Midi ! Celui-ci a malheureusement dû laisser sa place néanmoins, sur une question qui n’était pas forcément difficile, mais qui ne faisait pas partie de ses domaines de prédilection, à savoir la cuisine.

Quoiqu’il en soit, même s’il a perdu le 19 juin dernier, il repart avec une somme colossale, parfaite pour se faire un beau cadeau, acheter un bien immobilier d’exception, et démarrer une toute nouvelle vie.

Des cadeaux dont il n’a pas encore pu profiter

Néanmoins, Eric a participé à l’émission durant une période relativement difficile, qui est celle du Coronavirus. Depuis le début de la pandémie, bien des déplacements sont devenus impossibles, et des événements ont été annulés par dizaines un peu partout dans le monde. Hélas, Eric avait gagné de nombreux cadeaux, tout au long de son parcours, et celui-ci n’a même pas pu en profiter comme il le souhaitait !

Parmi ses gains, on pourra évoquer deux voyages à Venise et en Irlande, un grand prix de Formule 1, mais aussi un match de rugby. Toutes ces opportunités sont tombées à l’eau excepté le voyage en Irlande, mais celui-ci n’est valable que jusqu’au 31 octobre, aura-t-il la possibilité de le faire ?

Un candidat très raisonnable

Cette petite notoriété, mais surtout les gains du candidat n’ont néanmoins pas eu pour effet de lui monter à la tête. Celui-ci a avoué qu’il souhaitait rester simple et ne pas dépenser ses gains à tort et à travers. Il a notamment pensé à changer de maison, ou éventuellement agrandir celle dans laquelle il réside déjà. Ce qui s’avère être plutôt utile ! Il a déclaré ne pas être intéressé par les belles voitures par exemple.

Un éloignement difficile vis-à-vis de sa famille

En dépit de gains intéressants et d’un beau succès tout au long de l’émission, il a également avoué avoir mal vécu l’éloignement de sa région natale, la Bretagne. C’est aussi là que résidait l’ensemble de sa famille, et celui-ci a ressenti un manque par rapport à son entourage. Qui plus est, les différents tournages l’ont beaucoup fatigué, et un peu lassé : cela peut se comprendre après 199 diffusions en tout ! Néanmoins, il va sans dire que cela en valait la chandelle.