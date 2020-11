Jean-Luc Reichmann balance tout dans une interview : il est dévasté depuis le confinement !

S’il y a bien une émission qui est très appréciée par les français, c’est bien les 12 Coups de Midi, que l’on retrouve tous les jours avec Jean-Luc Reichmann qui fait un véritable carton sur l’antenne ! Mais pourtant, l’animateur ne vit pas tous les jours comme il le voudrait…

Les 12 Coups de Midi : complètement à l’arrêt, l’émission a dû s’adapter après le confinement pour pouvoir continuer !

Lors du premier confinement que nous avons tous vécu en 2020, tous les tournages des émissions de télévision avaient à l’époque dû être complètement mis à l’arrêt. Pendant plusieurs semaines, les plus fidèles téléspectateurs des 12 Coups de Midi de TF1 n’ont donc pas eu le droit de voir de nouveaux épisodes à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui a fait un malheur sur toute la planète. Quelques semaines plus tard, dès le premier jour du déconfinement, l’animateur Jean-Luc Reichmann reprenait le chemin des plateaux de télévision pour tourner de nouveaux épisodes de son émission des 12 Coups de Midi.

A l’époque, ce dernier était même revenu sur les conditions de tournage très difficiles pour toute l’équipe de tournage, les candidats, mais également lui-même étant le principal concerné. Il faut dire que Jean-Luc Reichmann anime une émission plutôt joyeuse et festive, et on ne peut qu’imaginer le choc en voyant le plateau de l’émission des 12 Coups de Midi avec des mesures sanitaires drastiques !

Entre les masques, le gel hydro-alcoolique, la distanciation sociale, et tous les autres gestes barrières, on imagine bien que l’émission en a pris un coup !

Jean-Luc Reichmann explique que les émissions sans public sont très compliquées à vivre pour lui !

C’est dans une interview que l’on a pu lire dans la presse et sur les réseaux sociaux que Jean-Luc Reichmann s’est exprimé sur la situation actuelle. Sur ces quelques lignes, il revient très humblement sur sa carrière d’animateur où il annonce qu’il aurait aimé présenter le jeu télévisé “Une famille en or”, mais également d’acteur que l’on peut voir sur TF1. En effet, on peut le voir officier depuis peu dans la série télévisée « Léo Matteï, brigade des mineurs ». Cette série qui est bouleversantes pour Jean-Luc Reichmann, parle de sujets touchants comme les abus dans le domaine du sport ou encore des enfants handicapés sans aucun tabou.

Mais l’animateur a également été très touché par la crise sanitaire du coronavirus, depuis que les tournages de son émission des 12 Coups de Midi ont repris. Dans les quelques lignes que l’on a pu lire, Jean-Luc Reichmann annonce très clairement que son public lui manque terriblement, comme on pouvait s’y attendre. Jean-Luc Reichmann signale qu’il prend toutes les mesures nécessaires avec des précautions très stricte par rapport à d’autres émissions.

En effet, les 12 Coups de Midi ont fait le choix de ne pas avoir de public dans l’émission, pour ne prendre absolument aucun risque pendant cette situation très épineuse que nous vivons encore actuellement. Il se confie en effet et annonce que depuis le mois de mai, il sent parfois un “vide” que l’on peut très bien comprendre : Jean-Luc Reichmann apprécie avant tout de pouvoir échanger avec son public, en les faisant bien évidemment réagir à son émission, mais également en les interpellant parfois. Heureusement, l’animateur de TF1 a réussi à s’adapter face à la situation exceptionnelle et fait encore et toujours un gros carton d’audience sur TF1.