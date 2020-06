Jean-Luc Reichmann : comment a-t-il réagi en voyant cette photo de son ex-compagne sur les réseaux sociaux ?

Jean-Luc Reichmann : complètement epuisé, il continue les tournages des 12 Coups de Midi !

Certains se demandent jusqu’à quand cela va durer pour Jean-Luc Reichmann : alors que le déconfinement a bel et bien eu lieu, l’animateur de TF1 de l’émission des 12 Coups de Midi paraît complètement épuisé ! Et pour cause, il est d’ailleurs revenu sur les conditions de tournage très difficiles pour lui et toute son équipe suite à la crise sanitaire du coronavirus.

On avait d’ailleurs pu voir les coulisses lors de son retour à l’antenne le 11 mai dernier dans sa story Instagram. Des images qui faisaient vraiment froid dans le dos puisque toute son équipe portait des masques de protection contre le virus, et on voyait également des pots de gel hydroalcoolique posés sur les tables. Sur les images, seul lui et le candidat Eric n’étaient pas masqués. Des conditions très difficiles à vivre pour Jean-Luc Reichmann qui a dû faire avec et sans pouvoir compter sur le public, sur qui parfois il s’appuie de leurs réactions pour animer son émission des 12 Coups de Midi.

Dans une récente interview réalisée après le déconfinement, l’animateur revenait d’ailleurs sur les conditions très difficiles de tournage de son émission. En effet, dès le lendemain du déconfinement, on a pu retrouver de nouvelles émissions des 12 Coups de Midi sur TF1 alors que le déconfinement s’était déroulé la veille. Comment l’animateur a-t-il pu faire alors pour enregistrer de nouvelles émissions des 12 Coups de Midi en si peu de temps ?

Et bien il a dévoilé la réponse dans une interview où il explique que les conditions de tournage sont très difficiles, mais surtout qu’il a dû enregistrer des émissions de 9 heures du matin jusqu’à minuit. On comprend mieux pourquoi pour certains internautes l’animateur phare de la chaîne paraît complètement épuisé sur les dernières images où on peut le voir. Très actif sur les réseaux sociaux, cela ne l’empêche pas pour autant d’être très proche de sa communauté notamment sur le réseau social Instagram où il partage son quotidien mais également les coulisses de l’émission.

Mais cette fois-ci, on a pu le voir réagir face à une autre photo postée qui a dû être très émouvante pour lui, comme on peut l’imaginer.

On a donc pu voir sur Instagram sa fille Rosalie, qui est très active également, publier une photo d’elle alors qu’elle est enfant. Sur ce cliché, elle se trouve avec sa mère Nathalie Leboutte, l’ancienne compagne de Jean-Luc Reichmann, à l’occasion de la fête des mères. La jeune femme a accompagné sa publication d’un sobre “Bonne fête maman”. Une photo bien évidemment likée par une bonne partie de sa communauté et par son papa Jean-Luc Reichmann.

On ne sait pas si cela est en réaction direct au message qu’il a pu lire, mais Jean-Luc Reichmann a envoyé un message sur Instagram avec un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères également, qu’il envoie à toutes les mamans et particulièrement à la sienne comme il l’écrit. Alors qu’il est à la tête d’une famille recomposée assez nombreuse, on peut imaginer que la fête des mères est très importante pour l’animateur Jean-Luc Reichmann et on ne serait pas surpris qu’il ait préparé quelque chose ce dernier dimanche.

On ne sait pas en revanche si à travers cette photo il pensait également à la mère de Rosalie, son ancienne compagne Nathalie Leboutte. En effet, bien que l’animateur partage bien volontiers des photos et des vidéos de son quotidien sur Instagram, il reste néanmoins assez discret sur les détails de sa vie privée et en dévoile le moins possible. Ce n’est pas toujours le cas de ces enfants et particulièrement de Rosalie Reichmann qui est particulièrement active sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où elle partage des photos.