Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : sa fille publie un cliché avec une chemise transparente !

Alors qu’on devrait cette semaine savoir si Eric sera finalement bel et bien éliminé ou pas, c’est la fille de Jean-Luc Reichmann qui a fait parler d’elle avec une tenue très osée !

Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : comment réagit-il aux photos parfois osées que peut diffuser sa fille sur Instagram ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Rosalie Reichmann, la fille de l’animateur phare des 12 Coups de Midi, n’a pas froid aux yeux ! En effet, elle n’hésite plus à diffuser des clichés d’elle sur Instagram, quitte à ce que cela déplaise à ces détracteurs. Il y a quelques semaines, on avait pu la voir dans une robe vraiment magnifique, qui avait été très fortement appréciée par tous ses fans mais également par les fans de l’émission des 12 Coups de Midi présentée par son père Jean-Luc Reichmann. Mais cette fois-ci, Rosalie Reichmann est passée à la vitesse supérieure avec un magnifique cliché qui restera dans les mémoires d’Instagram.

En effet, sur son cliché, on peut la voir dans un champ avec un homme à ses côtés, cheveux aux vents. Elle porte une petite chemise blanche très transparente où on peut voir à travers, et les fans ne seront pas déçus !

La photo, qui a déjà récolté un certain nombre de likes ce week-end, devrait faire fureur auprès de tous ces admirateurs secrets. Mais malheureusement, comme le suggère la photo et le commentaire qui l’accompagne, il semblerait que la fille de Jean-Luc Reichmann, Rosalie Reichmann, soit bien en couple ! En faisant une petite référence d’ailleurs à “L’amour est dans le pré” de Karine Le Marchand, on peut s’imaginer à voir présenter l’émission de téléréalité de M6 présentée par Jean-Luc Reichmann : ce serait une toute autre version du jeu auquel on pourrait voir !

Jean-Luc Reichmann a quant à lui liker la photo bien que celle-ci peut paraître un peu osée pour sa fille puisqu’on voit bien à travers sa chemise blanche transparente. Mais à côté de cet évènement, on imagine que Jean-Luc Reichmann doit être un animateur très heureux puisqu’il va enfin pouvoir tourner une page très importante de sa vie. En effet, vendredi dernier marquait un tournant historique pour les 12 Coups de Midi sur TF1, et on se doute bien que Jean-Luc Reichmann n’y est pas insensible…

Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : Eric va-t-il être éliminé cette semaine ?

C’est la grande question que se posent tous les téléspectateurs de TF1 qui regardent les 12 Coups de Midi tous les jours ! En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, les rumeurs s’affolent autour de l’élimination du candidat qui devrait dépasser le record historique de Christian Quesada aujourd’hui même !

Une annonce historique pour le programme phare de TF1 qui va enfin pouvoir tourner la page de Christian Quesada qui a été condamné pour des faits très graves que nous ne détaillerons pas ici. Mais jusqu’où ira le candidat Eric ? Et bien selon certaines sources, il pourrait être éliminé cette semaine, vendredi prochain. Il faut dire que le secret doit être très difficile à garder, puisque les émissions sont comme on le sait tournées bien à l’avance par rapport à leur diffusion. Mais c’est certaines photos que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux comme sur Instagram et Twitter qui ont mis la puce à l’oreille à certains téléspectateurs des 12 Coups de Midi.

⭐️ [ÉVÉNEMENT] Ça y est, c’est officiel ! 😍

Éric devient aujourd’hui le plus grand maître de midi de l’Histoire du jeu 👏🏻 Quel parcours extraordinaire ! 🥇 ➡️ Retrouvez-le tous les jours à 12:00 aux côtés de @JL_Reichmann sur @TF1 pic.twitter.com/QnT9E6fbRq — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 13, 2020

En effet, on a pu voir des photos du plateau de l’émission où le prénom d’Eric n’est pas présent. Faut-il y voir une certaine manière de préserver le nom des candidats en retirant les intitulés sur chaque panneau dès qu’une photo est prise ? Ou s’agit-il d’une grosse “bourde” de la part de la production des 12 Coups de Midi ? Personne ne saurait répondre à cette question à cette date, mais quoi qu’il arrive, cette semaine sera bel et bien historique pour les 12 Coups de Midi. En effet, il s’agira de la semaine qui marquera un tournant pour TF1 concernant l’ancien candidat Christian Quesada, dépassé vendredi par le candidat actuel, Eric.