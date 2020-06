Jean-Luc Lahaye : entre malaise et dérapage face à sa compagne

Jean-Luc Lahaye et Paola semblent avoir une certaine différence au niveau des âges puisque le changeur à 67 ans. Toutefois, cela ne les dérange pas et la jeune femme a même été à ses côtés lorsqu’il a traversé plusieurs épreuves notamment en 2007. Toutefois, l’artiste a pu créer un certain malaise sans forcément le vouloir. En effet, il était présent aux côtés de sa compagne et il a fait quelques demandes à Jordan Deluxe.

Jean-Luc Lahaye demande des photos de couple

Le chanteur semblait très heureux de présenter aux yeux de tous sa compagne qui partage son quotidien depuis très longtemps. Il se trouvait donc sur le plateau de Non Stop People lorsqu’il a pu constater qu’il rendait finalement bien à l’écran aux côtés de sa princesse. Il souhaite alors avoir des photos de couple, mais ce ne fut pas la seule remarque qui a pu jeter un froid. Vous connaissez sans doute Jean-Luc Lahaye puisqu’il a révélé à maintes reprises qu’il appréciait les belles jeunes femmes.

Toutefois, le 8 Juin dernier alors qu’il est sur le plateau avec sa compagne, il évoque leur couple .

. Jean-Luc Lahaye précise qu’il a pu la choisir « à l’échographie », il n’en fallait pas plus pour que le malaise s’installe sur le plateau.

Le chanteur tente alors de rattraper la situation en estimant que les hommes ont toujours apprécié les femmes un peu plus jeunes.

Selon lui, les artistes ont souvent une attirance pour des femmes qui sont clairement plus jeunes. En effet, Jean-Luc Lahaye n’est pas le seul exemple puisque vous avez également Johnny Hallyday qui s’est marié avec Laetitia Hallyday alors qu’elle était très jeune. Jean Paul Belmondo a même eu une idylle avec une femme de 42 ans sa cadette. Leur relation aurait pris fin en 2012, mais cela montre que certains hommes aiment la jeunesse.

Jean-Luc Lahaye évoque la rencontre

Bien sûr, lorsque nous évoquons la jeunesse, nous parlons des femmes plus jeunes et non les mineures. Il est important de rappeler que les hommes dans ce cas de figure sont face à d’éventuelles poursuites et Jean-Luc Lahaye a eu quelques déboires avec la justice ces dernières années. En ce qui concerne la rencontre avec sa femme actuelle, elle serait assez ancienne, mais aucune date ne semble avoir été partagée sur le plateau de l’émission. Le couple a pu se former du côté de Montmartre.

Au niveau de ses activités, Paola travaille dans un club de parachutisme dans l’Oise et JEan-Luc Lahaye donne toujours des concerts pour les plus nostalgiques. Dans tous les cas, elle a été vue à son bras à plusieurs reprises notamment en 2018 ou au début de l’année lors des obsèques de Michou. En parallèle, il y a quelques jours, il avait également fait des déclarations concernant l’une de ses amies.