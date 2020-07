Jean-Louis Aubert conduit à l’hôpital en urgence : découvrez les raisons de son hospitalisation !

C’est une information qui a dû faire peur à plus d’un fan de Jean-Louis Aubert. Pendant le confinement, le chanteur avait maintenu le contact le plus possible avec ses fans. En chantant des chansons avec ses abonnés, l’ex-chanteur du groupe « Téléphone », s’était plus que jamais rapproché de ses fans les plus fidèles. Mais depuis, Jean-Louis Aubert s’était fait plus discret, délaissant quelque peu les réseaux sociaux. La raison, c’est l’artiste lui-même qui l’a révélée.

Jean-Louis Aubert « sur le fil de la vie »

Son compte Facebook et son compte Instagram, Jean-Louis Aubert a tenu à avertir ses fans. Le chanteur a avoué avoir été hospitalisé. Une hospitalisation en urgence, qui a donc éloigné Jean-Louis Aubert des réseaux sociaux, mais qui n’a pas fragilisé le chanteur au point de l’empêcher de tenir ses fans au courant de la situation. « Entrer à l’hôpital le lendemain d’une émission de radio alors qu’on se sent très bien et se retrouver en quelques heures sur le fil de la vie à respirer entre deux murs de douleur, ça peut sembler être la galère. Mais j’ai vite compris que c’était une grande chance. »

Le moral reste bon malgré tout

Dans son long message adressé à ses fans, Jean-Louis Aubert a reconnu souffrir d’une « anomalie génétique« , sans pour autant donner plus de détails concernant son cas. « J’aurais pu continuer à ignorer cette petite anomalie génétique et me retrouver un genou à terre ou pire. » Selon les informations sur site PurePeople, il s’agirait là d’un problème cardiaque qui a heureusement été pris à temps. Loin d’être alarmiste, il a tout de même souhaité rassurer ses fans. « Je récupère à une vitesse hallucinante (paraît-il) et j’ai un très bon moral (accompagné par vos tendres pensées). »

Un soutien aux soignants

Un message qui a forcément touché ses fans. Ces derniers n’ont pas arrêté de lui affirmer leur soutien, et surtout de lui souhaiter bon courage, espérant de tout cœur que tout s’arrangera pour le mieux pour le chanteur. L’interprète de « Bien sûr » a quant à lui, profité de ce message et de cette occasion pour remercier le personnel soignant, à qui il doit beaucoup. Ces mêmes soignants, que Jean-Louis Aubert a remerciés pendant toute la durée du confinement. « C’est aussi une magnifique aventure humaine que de se retrouver près des soignants qui œuvrent avec tant d’attention dans les coulisses de la vie où l’on retrouve la conscience de notre fragilité et de notre nudité, nous qui agissons dehors comme si nous étions éternels, l’esprit obscurci de ruminations du passé ou d’anticipations désirantes ou angoissées d’un avenir qui n’existera finalement qu’au présent. »

Un retour sur scène prochainement ?

Pour terminer ce message, Jean-Louis Aubert a tenu à rappeler qu’il allait bien, mais il a surtout prié ses fans de rester « vigilants » pendant l’été, alors que le coronavirus est toujours présent. « Comme vous le sentez sûrement, je vais très bien et j’espère vous retrouver bientôt. En attendant, grappillez quelques jolis bouts d’été en restant vigilants, bien sûr. » L’artiste devait retrouver ses anciens camarades de jeu, Louis Bertignac et Richard Kolinka, anciens membres de « Téléphone » pour un concert surprise organisé à Paris. Il devait aussi repartir en tournée, sur les routes de France, en octobre prochain pour son « OLO Tour ». Reste donc à savoir si son état permettra tous ses nouveaux projets. C’est en tout cas ce qu’espèrent tous ses fans.