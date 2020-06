Jean-Jacques Goldman : Patrick Bruel n’a pas de nouvelles de son ami !

Jean-Jacques Goldman est aux abonnés absents, mais Patrick Bruel a partagé un message dans lequel il donne quelques informations.

Il faut noter que le chanteur n’habite plus en France, il a donc décidé de protéger sa vie privée et il est même absent de la troupe des Enfoirés.

Difficile de comprendre les choix de cet interprète de renom qui a fait danser de nombreux Français.

Ces dernières semaines, il y a eu quelques apparitions notamment pendant le confinement que ce soit pour remercier un maire ou proposer une revisite d’une célèbre chanson.

Patrick Bruel n’a pas de nouvelles de Jean-Jacques Goldman

Les internautes sont souvent très curieux et ils se tournent alors vers des artistes pour tenter d’avoir des informations.

Malheureusement, Patrick Bruel ne semble pas très bien informé sur la situation et la disparition de Jean-Jacques Goldman reste alors un mystère.

Il ne faut toutefois pas s’inquiéter, car il est assez courant que le chanteur disparaisse des réseaux, il donne très rarement des interviews et les apparitions pendant le coronavirus étaient les premières depuis extrêmement longtemps. Toutefois, Patrick Bruel a souhaité être très franc sur le sujet.

Le chanteur et interprète de Casser la voix précise que les internautes sont nombreux à le contacter pour obtenir des nouvelles .

. Malheureusement, Patrick Bruel n’est pas en mesure de rassurer les fans, car Jean-Jacques Goldman n’a pas eu l’occasion de lui parler.

Il précise qu’il a pris une décision et il souhaite le concrétiser même si son absence est prolongée.

Pour Patrick Bruel, le manque est très important et c’est aussi le cas pour la troupe des Restos du Coeur.

Il faut savoir que la disparition de Godlman a été soudaine, car il n’a plus donné de signes de vie du jour au lendemain et les internautes ont partagé leurs vives inquiétudes sur le Web. Les rumeurs avaient donc été nombreuses à l’époque, certains estiment qu’il était malade et ne pouvait donc pas continuer cette aventure. Pendant le confinement, nous avons tout de même pu avoir des nouvelles, il n’a certes pas évoqué son état de santé ou encore les raisons de sa disparition. Il a toutefois transformé une chanson afin de remercier comme il se doit le personnel soignant, il était aux premières loges lorsque le coronavirus a frappé de plein fouet la France.

Goldman est très apprécié par les Français

Les internautes attendent forcément que le chanteur propose un nouvel album ou encore une vidéo quotidienne pour partager son humeur. Il n’est pas comme certaines stars qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, il ne parle pas de sa famille, de sa femme, de son fils… La discrétion est donc de mise et c’est aussi pour cela qu’il a décidé de quitter la France afin de rejoindre Londres, cela lui permet d’être loin des caméras et de l’attention des médias. Il y a parfois quelques clichés qui peuvent se retrouver dans des magazines, mais il cultive forcément la discrétion. En parallèle de cette vidéo postée soudainement sur les réseaux sociaux, vous avez aussi pu découvrir dernièrement qu’il a envoyé une lettre manuscrite à un maire de France notamment pour lui adresser ses remerciements.

En effet, il avait lui aussi changé la chanson pour remercier l’ensemble du personnel et la vidéo a rapidement fait le tour du Web. Généralement, les informations circulent très rapidement concernant les présentateurs, les people… De ce fait, Jean-Jacques Goldman a eu vent de cette vidéo et il a souhaité prendre la parole. Il n’a pas décidé d’appeler le maire, il a reçu en réalité une lettre manuscrite qui a été partagée à l’ensemble des élus.

Jean-Jacques Goldman est donc une personnalité qui peut agir en silence sans forcément se montrer contrairement à d’autres qui peuvent tweeter tout ce qu’ils peuvent réaliser au fil de la journée. N’oublions pas qu’il a tout de même vendu près de 30 millions de disques et ce sont 8 albums Live qui ont rythmé le quotidien des Français.

Sa place dans les Enfoirés est toujours d’actualité et il pourra forcément rejoindre la troupe des artistes dès qu’il le voudra pour le plus grand bonheur des fans français.