Jean-Jacques Bourdin quitte RMC : la remplaçante est déjà connue ! Qui est Apolline de Malherbe ?

Cela fait tout de même près de 20 ans que Jean-Jacques Bourdin est à la tête de plusieurs émissions, il avait donc un rendez-vous très prisé sur RMC. Les fans doivent toutefois se faire une raison puisqu’il ne sera plus présent dans quelques semaines. Si certains crient au scandale, d’autres apprécient la nouveauté. L’affaire a fait couler beaucoup d’encre, car apparemment, le principal intéressé ne serait pas parti lui-même, mais aucune information ne semble circuler concernant la raison de ce départ. Dans tous les cas, c’est une femme qui prendra le relais, à savoir Apolline de Malherbe qui est majoritairement méconnue du grand public.

Profondément heureuse et fière de prendre la tête de cette matinale magnifique sur @RMCinfo & @RMCDecouverte .

Responsabilité de succéder à JJ Bourdin, immense journaliste au ton irremplaçable, que je salue avec respect et affection.

Rendez-vous le 24 août! pic.twitter.com/10ImOO3WOF — Apolline De Malherbe (@apollineWakeUp) June 30, 2020

Quelle est la réaction de Jean-Jacques Bourdin ?

Il est toujours difficile de quitter une émission que vous avez pu finalement animer pendant de nombreuses années. Jean-Jacques Bourdin aura tout de même quelques émissions pour passionner les fans, mais il ne sera pas sur RMC. Certains proches dont les propos ont été relayées par Public montrent que le principal intéressé ne vivrait pas forcément très bien la situation.

En effet, le présentateur qui a marqué les esprits pendant 20 ans avec des interviews très sympathiques aurait de la tristesse .

. Selon les dires de ce proche, il n’aurait clairement pas stoppé une telle aventure alors qu’il est passionné depuis près de 20 ans sur RMC.

C’est donc Apolline de Malherbe qui sera au rendez-vous, elle est âgée de 40 ans et elle est journaliste pour la chaîne BFMTV.

Elle sera forcément attendue au tournant puisqu’il n’est jamais simple d’envisager une telle carrière après une personne autant appréciée qui a utilisé ce poste pendant 20 ans. Bien sûr, les premières émissions seront forcément comparées et étudiées sous toutes les coutures. Il faudra donc attendre la rentrée apparemment pour la découvrir à la tête de ces programmes. Il ne faut pas oublier que Jean-Jacques Bourdin est considéré comme un véritable Taulier dans le monde de l’information et ses interviews peuvent clairement marquer les matinées. Dernièrement, il a interviewé Didier Raoult et la situation ne s’est pas forcément déroulée dans les meilleures conditions.

Qui est Apolline de Malherbe ?

Cette journaliste âgée de 40 ans est née à Paris, elle est notamment connue par certains dans le monde du journalisme à la télévision et à la radio. Elle a par exemple travaillé pour la chaîne d’informations entre 2007 et 2012. Après un petit break, elle est revenue sur BFMTV en 2013 et elle ne semble pas avoir quitté son poste. Le groupe Altice a partagé un communiqué qui a été notamment relayé par Ouest-France. Nous pouvons apprendre que les auditeurs et les téléspectateurs seront toujours au centre de toutes les attentions. Il promet toutefois grâce à Apolline de Malherbe de proposer une nouvelle matinale info. Elle avait notamment animée BFM Politique.

Si vous avez déjà regardé plusieurs émissions, vous savez qu’elle est considérée comme le joker de Jean-Jacques Bourdin, car elle peut mener l’interview politique à 8h35. Toutefois, c’est souvent ce dernier qu’on se remémore puisqu’il perce l’écran et il a toujours des questions assez vives. Certains se demandent si Apolline de Malherbe sera réellement à la hauteur de la tâche, elle ne devra toutefois pas faire du Bourdin, car cela est impossible, mais elle devra tenter de trouver sa place. Il ne faut pas oublier qu’un plan de départs volontaires a été réalisé par la chaîne.