Jean-Jacques Bourdin évincé de la matinale ? Scandale sur Internet

A la rentrée, vous ne devriez plus découvrir Jean-Jacques Bourdin puisqu’il sera remplacé par Apolline de Malherbe selon les rumeurs qui circulent. Le scandale a donc éclaté sur le Web puisque les Français appréciaient finalement sa présentation. Il avait tendance à poser les questions que certains ne voulaient pas envisager et les interviews étaient toujours très enrichissantes et sympathiques. Il faudra apparemment écouter la matinale de BFMTV et RMC sans Jean-Jacques Bourdin. Profitez donc du présentateur, car à la rentrée, il pourrait ne plus être présent si les spéculations se confirment bien sûr.

Jean-Jacques Bourdin réalise la matinale depuis 19 ans

Difficile d’envisager une autre personne à la tête de la matinale alors que nous sommes finalement très habitués à sa voix et la méthode qu’il utilise depuis tant d’années. En effet, Jean-Jacques Bourdin est aux commandes de la matinale que ce soit sur RMC ou BFMTV depuis près de 19 ans. Bien sûr, les rumeurs n’ont apparemment pas été confirmées, il faut alors les prendre avec des pincettes, mais dans C que du Kif, les chroniqueurs n’ont pas attendu pour réagir.

Mathieu Delormeau a précisé avec conviction que le choix pour l’éventuel remplacement de Bourdin n’était pas judicieux .

. Apolline de Malherbe est selon lui très charmante, mais elle serait finalement inconnue.

Difficile de prendre la succession de Bourdin, elle sera sans doute critiquée de A à Z sur les réseaux sociaux dès la rentrée.

En effet, les internautes n’apprécient pas forcément le changement et il y a de grandes chances pour que certains n’hésitent pas à la critiquer.

Il faudra donc attendre sa présentation pour se faire une idée concernant son positionnement sur la matinale. Selon le chroniqueur de Cyril Hanouna, le risque serait toutefois très important puisque la matinale est finalement très suivie.

Bourdin ne serait pas très heureux de partir

Selon les informations partagées par Gala, Jean-Jacques Bourdin ne serait pas très à l’aise avec cette idée de quitter sa place. Il est présent sur les deux matinales depuis 19 ans, il est toujours complexe d’envisager une autre vie finalement. Un proche aurait partagé quelques données notamment dans les colonnes du Parisien notamment pour préciser que Jean-Jacques Bourdin ne vivait pas très bien la situation. Il n’aurait pas décidé de son propre chef de quitter les deux matinales puisqu’il était finalement très attaché à ces deux rendez-vous au même titre que les Français.

Il faudra de ce fait attendre une déclaration officielle de BFM ou de RMC notamment pour savoir si Bourdin est réellement remplacé. Le scandale semble toutefois prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux puisque les internautes critiquent massivement le choix. Toutefois, Apolline de Malherbe est décrite comme forte et talentueuse, elle aurait donc les compétences pour reprendre avec brio cette matinale et elle a fait ses preuves depuis trois ans sur RMC. Affaire à suivre.