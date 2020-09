Jean Dujardin dans la peau d’un président : il y aura des rivalités, découvrez son rôle !

Jean Dujardin revient avec un film très sérieux dans la lignée de J’accuse par exemple. Cette production a été largement pointée du doigt, mais, si vous avez eu l’occasion de la découvrir, vous avez peut-être aimé la prestation de l’acteur. Cette fois, il revient avec un nouveau rôle selon ses déclarations partagées dans La Nouvelle République. En effet, il sera au coeur d’une rivalité entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, quel président va-t-il incarner dans les salles obscures ?

Jean Dujardin commencera le tournage en octobre

Le monde du cinéma est malmené avec la crise sanitaire, mais il ne s’est pas arrêté pour autant. En effet, les acteurs continuent de tourner en respectant bien sûr toutes les règles sanitaires qui sont imposées. Dans certains cas de figure, il y a de mauvaises nouvelles, ce fut le cas avec The Batman. Robert Pattinson a été déclaré positif au Covid-19, il a donc été mis à l’isolement et la production a stoppé le tournage. Jean Dujardin sera sur les plateaux en octobre prochain.

Ce sera Anne Fontaine qui sera aux commandes de ce film qui placera Sarkozy et Hollande au coeur de l’action .

. Vous aurez donc Jean Dujardin qui incarnera Nicolas Sarkozy alors que Grégory Gadebois apparaîtra sous les traits de François Hollande.

Pour la production, le casting sera complété avec Jean-Michel Lahmi, Pascale Arbillot et Doria Tillier.

Le but de ce film consistera à placer au centre les rivalités entre Sarkozy et Hollande. Toutefois, l’histoire sera-t-elle inspirée ou calée sur la réalité ? Il faudra donc attendre une première bande-annonce qui ne sera pas diffusée avant de longs mois puisque le tournage n’a pas encore commencé. Sur les réseaux sociaux, Jean Dujardin a été félicité pour avoir décroché un tel rôle qui marquera un peu plus sa grande carrière, mais elle est déjà bien étoffée. Au vu de la photo partagée par Jean Dujardin sur son compte Instagram, le film devrait s’appeler : Présidents avec un « S » en rouge. Avec un tournage, en fin d’année, il faudra sans doute patienter jusqu’en 2021, voire la fin 2021 pour avoir quelques images en exclusivité.

Les internautes curieux de découvrir ce prochain film

Avec les réseaux sociaux, il est possible de teaser assez facilement et cela permet aussi de communiquer sur la production. Jean Dujardin a pu rassembler de nombreux compliments grâce à cette photo et à ses propos dans la presse. En effet, les premiers retours sont positifs et les internautes semblent très pressés à l’idée de découvrir ce film. Ce dernier est déjà annoncé comme un grand succès. L’acteur a pu nous habituer à de nombreuses ambiances, car ses prestations passent du coq à l’âne. Si vous avez pu le découvrir dans la comédie avec Brice, il a également été très sérieux dans J’accuse ou encore Contre-Enquête. Il a également été à l’affiche de OSS 117, voire de Cash.

Bien sûr, nous avons appris à connaître Jean Dujardin dans Chouchou et Loulou aux côtés d’Alexandra Lamy. Le duo a rythmé les soirées des Français pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’ils décident de s’envoler vers d’autres horizons. Leurs prestations respectives au cinéma ont toujours comblé les attentes des spectateurs. Dernièrement, Alexandra Lamy a entamé un changement capillaire pour les besoins d’un film sans en dire davantage sur le sujet.