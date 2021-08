Jean Dujardin devient fou, il répond aux critiques violentes sur OSS 117

C’est un fait et désormais personne ne pourra dire le contraire : la situation n’a jamais été aussi catastrophique pour tout le cinéma français qui doit vivre encore cette année une période assez compliquée et difficile, notamment depuis que l’on a pu apprendre que la crise sanitaire allait pouvoir impacter très fortement cette grande industrie que personne ne peut changer du jour au lendemain.

Et pourtant, en ce qui concerne l’acteur Jean Dujardin, on aurait pu vraiment imaginer que les choses allaient se passer bien mieux que prévu pour lui : rien n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir avoir autant de difficultés à trouver des occasions aussi difficiles et même compliquées pour lui de promouvoir son film. Mais heureusement, on sait que les entrevues peuvent parfois être très compliquées et cela peut donc expliquer la réaction assez explosive de certains interlocuteurs. Comme on a d’ores et déjà pu le constater avec la plus grande des surprises, il se trouve que le comédien ne mâche pas ses mots, mais personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde sur la situation allait être aussi catastrophique pour lui, c’est le moins que l’on puisse dire.

À l’heure où de plus en plus de français le peuvent d’ailleurs tout simplement plus de rendre dans les cinémas, car ils n’en ont pas les moyens, on peut par ailleurs imaginer qu’ils sont assez violemment critiques contre les films : ils veulent pouvoir en avoir pour leur argent et dans bon nombre de cas de figures, quand ils sont assez déçus par un film ou par une série, ils n’hésitent pas à le dire haut et fort dans les médias lors des interviews ou encore sur les réseaux sociaux où ils peuvent s’exprimer vraiment librement. En revanche, personne n’aurait pu imaginer que les réactions soient aussi négatives en ce qui concerne Jean Dujardin.

OSS 117 : des scènes jugées racistes par certains qui ne passent pas

Bien que l’humour des films de la série OSS 117 soient généralement très réputés pour pouvoir faire parler d’eux avec des blagues assez douteuses et compliquées à assumer au sujet du racisme ou encore d’autres sujets controversés, personne n’aurait pu penser une seule seconde sur ma situation allait s’envenimer de la sorte comme on a pu le voir encore ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

À l’heure où il se trouve que de plus en plus de français peuvent apporter un regard qui reste malgré tout très critique sur la société, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que la situation dégénère de la sorte. Et c’est cette fois-ci Jean Dujardin en personne qui a tenu à réagir face à ces accusations complètement dingues que l’on a pu lire ici et là…

Jean Dujardin répond en direct à ses détracteurs avec une réponse étonnante

C’est lors de sa dernière entrevue que le comédien a pu prendre la parole au sujet de son personnage dans OSS 117. En effet, ce dernier a tout simplement pu dire que les attaques comme celles-ci étaient purement et simplement de mauvaise foi, car le personnage est connu, et cela permet avant toute chose de rire de l’époque dans laquelle nous vivons actuellement.

Pour le comédien, il se trouve par ailleurs que les films OSS 117 sont très politiquement corrects et il ne voit pas le problème : des propos qu’il assume très clairement et qu’il peut avouer haut et fort sans aucun complexe !