Jean-Baptise Guégan dans un Incroyable Talent : le retour très critiqué

L’émission revient sur M6 avec Marianne James et Hélène Segara notamment. Vous avez notamment pu découvrir dans Incroyable Talent Dakota, il forme un duo très émouvant qui a été largement apprécié par les téléspectateurs. Ces derniers ont toutefois critiqué avec plus ou moins de violence la présence de Jean-Baptise Guégan. Ce dernier est connu pour sa voix remarquable puisqu’il ressemble étrangement à Johnny Hallyday. Vous pourriez alors penser que le Taulier est de retour sur scène si vous fermez les yeux. Il joue forcément de cette ressemblance pour tenter de capter l’attention des fans. Toutefois, son retour dans l’émission n’a pas été au goût de tout le monde.

Pourquoi Jean-Baptise Guégan revient-il dans Incroyable Talent ?

Vous ne connaissez peut-être pas l’histoire de ce chanteur, car en réalité, Jean-Baptise Guégan a commencé sa carrière dans Incroyable Talent. C’est grâce notamment à l’émission proposée avec Marianne James et Hélène Segara qu’il a eu l’occasion d’être présenté devant la France entière. Sa participation avait donc été choquante pour celui qui peut surprendre avec cette voix. S’il interprète une musique de Johnny Hallyday, il peut clairement le faire revivre l’espace de quelques minutes. Dans tous les cas, son retour n’a pas été salué et il a même écopé de quelques critiques assez violentes.

Jean-Baptise Guégan se trouvait donc dans l’émission diffusée sur M6 et baptisée la bataille du jury .

. Si au départ, le chanteur était largement apprécié lors de ses débuts, lorsqu’il a commencé à remplacer dans le coeur de certains Johnny Hallyday, il a écopé de quelques critiques.

Pourtant, il ne semble pas vouloir cultiver cette ressemblance, il a seulement la volonté de vivre de sa musique.

Vous pouvez notamment le retrouver sur son compte Instagram puisqu’il publie régulièrement des vidéos et des photos.

On compare vraiment le niveau de Jean-Baptiste Guégan à Caroline Costa ? #LFAUIT pic.twitter.com/w3UsjvBq37 — Rogue le ténébreux (@claudenotrehero) June 23, 2020

Dans tous les cas, même si Jean-Baptise Guégan est pointé du doigt avec la plus grande virulence, il faut noter qu’il a tout de même rencontré un franc succès en France.

Jean-Baptise Guégan a été la cible des réseaux sociaux

Incroyable Talent est une émission appréciée puisqu’elle permet notamment à des personnes inconnues de découvrir la gloire. Il faut bien sûr un réel savoir-faire pour tenter de capter le regard du jury et même des téléspectateurs. Dans tous les cas, Jean-Baptise Guégan n’est pas passé inaperçu et sur les réseaux sociaux, les critiques ont notamment fusé, ce qui est finalement assez habituel. Il suffit qu’il soit présent à la radio ou dans une émission de télévision pour que les commentaires soient négatifs et parfois violents sur Twitter. Certains n’ont pas apprécié qu’il remporte notamment le duel, car face à Jean-Baptise Guégan, il y avait Caroline Costa. Cette dernière avait notamment la voix du public et les internautes ont estimé qu’elle pouvait gagner.

L’injustice a été à maintes reprises mise en avant, car Jean-Baptise Guégan a-t-il été favorisé dans Incroyable Talent ? Il est impossible de le savoir, mais sa présence a fait couler beaucoup d’encre. Dans tous les cas, celui que l’on considère comme le sosie vocal de Johnny Hallyday peut clairement agacer les fans sur Internet ou sur Facebook. Les internautes n’hésitent pas à partager leur mécontentement, voire le colère. Cela ne semble pas l’arrêter puisqu’il continue sa carrière et tenter de percer réellement pour son talent.