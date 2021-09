Jazz maman 3.0 : L’influenceuse attend un 3e enfant et annonce la bonne nouvelle à sa communauté !

C’est une superbe nouvelle qui a été annoncée le mercredi 1er septembre dernier par la ‘’JLC Family’’. Ainsi, plusieurs ont donc appris que Jazz Correia et son époux Laurent s’apprêtent à devenir parents une nouvelle fois. Cela leur fera trois enfants au compteur. Une nouvelle réjouissante que l’influenceuse n’a pas hésité à partager sur son compte Instagram.

Un doute levé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jazz Correia (@jazztvshow)

La rumeur n’arrêtait pas de circuler sur les réseaux sociaux. Beaucoup se demandaient si Jazz Correia ne serait pas enceinte d’un troisième enfant. Plusieurs détails ont laissé les internautes dans le flou. En effet, le 4 juin dernier, la star de téléréalité soufflait une bougie en compagnie de sa famille et de ses amis.

On a donc pu voir la jeune femme dans une longue robe. Toutefois, des formes de rondeurs avaient été aperçues au niveau du ventre de la jeune femme. Un détail qui n’a pas laissé les admirateurs de Jazz Correia indifférents. La toile s’est enflammée, et on pouvait lire des questions telles que ‘’Enceinte ?’’, ‘’On dirait un petit bidou de femme enceinte’’.

Cependant, la principale intéressée ne s’est jamais prononcée sur cette rumeur. Les parents de Chelsea et du petit Cayden n’étaient probablement pas contre un 3e enfant. Pour rappel, l’ex-candidate des ‘’Anges de la Téléréalité’’ avait annoncé en larme avoir fait une fausse couche en décembre 2019.

Une annonce digne des plus exceptionnelles

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jazz Correia (@jazztvshow)

Le mercredi 1er septembre dernier, la rumeur a laissé place à la réalité. Eh oui ! Jazz Correia a officiellement fait l’annonce de sa troisième grossesse. Sa révélation s’est faite au moyen d’une photo de famille mettant bien avant son ventre arrondi. Entourée par son mari et ses enfants, la jeune maman a bien l’air épanouie.

Jazz Correia y a joint un beau message, confirmant qu’ils sont passés par six mois où le secret a été bien gardé. « Après plus de six mois de secret, de mission intensive, de cachotteries, de rumeurs, de bonheur, mais aussi d’inquiétudes. Je vous annonce officiellement que la JLC Family va s’agrandir », avait-elle laissé en légende.

Elle a également poursuivi, affirmant qu’elle est enceinte de six mois de bonheur. Selon la jeune femme, partager ses moments uniquement en famille était un vrai parcours de bonheur. Toutefois, elle n’a pas caché la grande joie qui l’anime en annonçant cette nouvelle à sa communauté. Il lui a fallu un bon moment de réflexion pour enfin se décider à partager ce plaisir. Pour finir, Jazz Correia a souligné que le grand jour arrive dans trois mois.

Pour l’instant, ni le sexe ni le prénom du futur bébé n’ont été divulgués. Néanmoins, l’annonce n’a pas manqué de ravir le cœur des nombreux abonnés de Jazz Correia. Ceux qui s’en doutaient déjà bien n’ont pas eu besoin de cacher leur joie. Des félicitations n’ont pas cessé de pleuvoir sous la publication de Jazz Correia.

Qui est Jazz Correia ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jazz Correia (@jazztvshow)

Née le 4 juin 1992 à Londres, Jazz Correia est une star de téléréalité. C’est en 2015 qu’elle fait ses premiers pas à la télévision. On la retrouvait ainsi au casting de la saison 4 de ‘’Qui veut épouser mon fils’’. Depuis ce temps, elle s’est rendue visible dans plusieurs autres émissions. Sa relation avec Laurent dure depuis 2017 avec qui elle a eu deux enfants et bientôt un troisième.