Jazz : Encore une fois pris à parti par ses abonnés, elle s’explique enfin !

Une petite photo pour laisser un petit mot à mon amour. Comme tous les couples on s’aime , on se chérit , on se dispute, on se réconcilie, on grandit , on travaille puis hop c’est reparti. On est un couple normal comme tous les autres d’ailleurs. On s’aime comme on peut se détester parfois. Mais putain qu’est ce que je t’aime. Best partner for life. On rêvait d’une belle et grande famille. Remplie de joie et de bonheur. De culture et de religion, merci à toutes les personnes qui font partie de notre famille. La JLC Family @iam_billionaire @chelsea_gcl @cayden_gcl @zoeyone_ @iam_evaqueen @sisikofficiel @hichamdoubleh @emine_mkh @justinepepos ❤️ Carlos Filo Rina Salam❤️