Jarry : Quand l’acteur bouleverse totalement les internautes à la suite du téléfilm À tes côtés… « Quelle émotion, je pleure » !

Le lundi 11 octobre dernier, le téléfilm À tes côtés a été diffusé. C’était alors l’occasion pour plusieurs de savourer l’œuvre qui s’inspire de la vie familiale de Jarry. Plusieurs téléspectateurs se sont vus émus à la suite de À tes côtés diffusé sur TF1. Apprenez-en plus dans les prochaines lignes.

À tes côtés, le téléfilm qui narre une histoire émouvante

🔵 EXCLUSIF | Deux jours après la diffusion de «À tes côtés» sur TF1, Jarry nous annonce qu’il rejoint France Télévisions 💬 «La direction de France 2 m’a proposé une belle offre artistique. On a des projets de fictions»https://t.co/1cT8579Yzk — Le Parisien (@le_Parisien) October 13, 2021

Jarry est un acteur et humoriste français. Né le 5 août 1977 à Angers en Maine-et-Loire, l’homme est parvenu à charmer le cœur de plusieurs téléspectateurs. Impossible pour ces derniers de passer à côté de l’humour décoiffant et des blocs de vidéos hilarants.

Néanmoins, il faut souligner que À tes côtés diffusé sur TF1 a laissé voir une face non dévoilée du quadragénaire.

De quoi parle concrètement le téléfilm À tes côtés ?

Il semble bien que le téléfilm À tes côtés ait emballé le public au regard de sa part d’audience. L’œuvre réalisée par Gilles Paquet-Brenner a franchi la barre des 4 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion. Cela représente près de 21% de la part du marché.

Par rapport au script, sachez que À tes côtés met en avant l’histoire d’Anthony. Petit dernier de sa famille, lui et son père Marcel n’entretiennent pas une assez bonne relation. Une tension entre père et fils qui durera jusqu’à ce que la maladie de Marcel les rapproche.

Certes, la fiction puise son inspiration de la relation personnelle que l’humoriste entretenait avec son père. Toutefois, les co-réalisateurs se sont laissé un peu de marge dans la liberté en ce qui concerne les scénarios. Ce qui est certain, c’est que l’objectif du téléfilm est en grande partie dédié à rendre hommage au père du comédien.

D’autre part, les relations conflictuelles existant entre le héros du téléfilm et les autres membres de sa famille ont été un peu exagérées. Pour cause, le téléfilm en avait besoin. En réalité, Anthony Lambert qui interprète Jarry et ses frères se sont toujours bien entendus. « Avec mes frères, on était très différents, mais ils m’ont beaucoup protégé quand on se moquait de moi parce que, petit, j’étais très timide », avait-il souligné.

Les réactions suscitées par À tes côtés auprès des téléspectateurs

A tes côtés sur TF1 : le téléfilm est-il fidèle à la vie de Jarry ? #cinema https://t.co/DEtAQGNdw0 pic.twitter.com/aBhgy90NNf — Tés Toeur (@TsToeur) October 12, 2021

Le téléfilm À tes côtés n’a laissé aucun téléspectateur indifférent. Tout semble laisser croire que les périodes sombres de la vie de l’humoriste de 44 ans ont touché le cœur de plus d’un. La relation complexe entre ce dernier et son géniteur ajoutée à leur union à cause de la maladie a marqué plusieurs téléspectateurs.

À la suite de la diffusion de À tes côtés, les internautes ont été des milliers à laisser des avis. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient multiples. « ‘’Je pleure devant ma télé, À tes côtés c’est très émouvant, bravo Jarry’’ ; ‘’N’oublions jamais de dire à nos proches qu’on les aime et de le leur montrer tant que la Vie est là…’’ », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Des émotions, il y en a eu…

A tes côtés sur TF1 : le téléfilm est-il fidèle à la vie de Jarry ? https://t.co/BWyX12a10i — toutinfos (@toutinfos2) October 12, 2021

Juste avant que À tes côtés ne soit diffusé, Jarry était passé sur le plateau du Quotidien pour mettre en avant son œuvre. Durant l’émission, l’humoriste n’a pas eu la facilité de contenir ses émotions en évoquant les sujets relatifs à son père. L’homme n’a pu empêcher les larmes de sortir en s’exprimant. C’était encore plus dur à vivre quand le présentateur de l’émission a abordé les derniers mois passés avec son père avant sa mort.