Jarry : les enfants n’ont pas du tout validé son choix capillaire, découvrez sa coupe !

Il est important de suivre Jarry sur les réseaux sociaux et notamment Instagram puisque l’enquêteur propose souvent des photos et des vidéos. Vous pourrez également le retrouver sur d’autres applications comme Tik Tok. Il avait sans doute le souhait de profiter d’une nouvelle tête et il a adopté pour une coupe radicale. Il a de ce fait présenté sa nouvelle coiffure à tout le monde sur les réseaux, mais les enfants n’ont pas validé le choix.

Jarry supprime sa précédente houppette

Vous avez tendance à connaître Jarry avec sa coupe de cheveux assez insolite, il a une houppette qui ressemble à celle de Tintin. Toutefois, le renouveau peut être intéressant et l’enquêteur de Mask Singer a décidé de la supprimer pour adopter une chevelure un peu plus courte. Ce sont des situations qui sont assez communes puisque les plus petits n’aiment pas toujours les changements.

De plus, Jarry est souvent confronté à ses enfants, il leur pose alors des questions et cela permet aux abonnés de sourire .

. En effet, l’humoriste distribue la bonne humeur sur son compte Instagram et la réaction de ses enfants est souvent intéressante.

Les internautes semblent aussi rejoindre l’avis des enfants, car ils estiment que Jarry avait une coupe beaucoup mieux, auparavant.



Il faudra alors le suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir sa nouvelle tête et pour savoir si vous adhérez ou non à sa coupe de cheveux. Il faut savoir que la vérité sort souvent de la bouche des enfants et les jumeaux ont trois ans. Ils sont alors en âge de s’exprimer, Vic et Tim n’hésitent pas à partager leur retour.

Jarry demande à ses enfants s’il est beau

Sur son compte Instagram, la vidéo a été largement vue par les abonnés et l’humoriste voulait savoir s’il était toujours aussi beau avec sa coupe de cheveux. Les enfants ont alors immédiatement répondu qu’il n’était pas beau et ils lui ont même demandé où étaient ses cheveux. Jarry tente alors de s’expliquer en précisant qu’ils sont tombés puisque papa a voulu se raser la tête. Il a donc adopté une coupe beaucoup plus courte sur les côtés et sur le dessus.



Toutefois, Jarry ne fait pas l’unanimité auprès de ses enfants, car il demande alors un bisou. Vic et Tim refusent de lui accorder cette volonté, car ils lui feront un bisou uniquement lorsqu’il aura retrouvé ses cheveux. Il faudra alors patienter puisque ces derniers poussent doucement et, pour retrouver la houppette, les enfants devront prendre leur mal en patience. Si vous souhaitez d’autres contenus aussi sympathiques, il est conseillé de suivre Jarry sur les réseaux sociaux, car il publie souvent des contenus. Dans tous les cas, sa nouvelle coupe de cheveux le change totalement et cela montre qu’il suffit de couper un peu plus court pour avoir une vraie transformation.