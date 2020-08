Jana Kramer : les internautes se moquent des infidélités répétées de son mari !

Parmi toutes les actrices qui ont marqué la série « Les Frères Scott », il n’y a pas que Sophia Bush et Hilarie Burton, mais également Jana Kramer, qui continue elle aussi son petit bonhomme de chemin.

Même si elle a plus ou moins mis de côté la comédie depuis quelques années, hormis à travers quelques téléfilms, Jana Kramer se consacra aujourd’hui à la chanson, avec grand succès puisque ses albums s’arrachent comme des petits pains. En parallèle, la jeune femme prend aussi soin de sa famille, et notamment de son mari, avec lequel elle rencontre quelques difficultés.

L’actrice Jana Kramer, victime des moqueries de ses abonnés

Jana Kramer a toujours été sincère avec ses fans et ses admirateurs, surtout au sujet de son mariage avec Mike Caussin, mais tout le monde n’approuve pas ce couple, alors même que le jeune homme se bat contre sa dépendance au sexe. Pour la jeune chanteuse de 36 ans, qui accorde une interview au magazine US Weekly, cette situation est difficile à vivre, d’autant plus qu’il doit faire face à une vague de haters sur son couple, en pleine promotion de son nouveau single sorti le 17 avril.

Jana Kramer et Mike Caussin, 33 ans, se sont mariés en 2015 et ont bien failli se séparer définitivement en 2016, lorsque plusieurs magazines people ont annoncé ses infidélités à l’encontre de l’ancienne actrice de la série « Les Frères Scott ». L’ancien joueur de la NFL a ensuite suivi un traitement contre sa dépendance au sexe, avant de se réconcilier en renouvelant leurs vœux en décembre 2017. Malgré ces améliorations, les amoureux doivent toujours faire face aux conséquences de ce scandale encore des années après.

« Je suis une gentille fille pour les gens. Je veux que tout le monde m’aime, je veux que tout le monde nous aime, et malheureusement ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y a eu cette fille vraiment méchante l’autre jour, qui m’a envoyé un message directement. Je l’avais déjà bloquée, mais elle est revenue sous un nom différent, et elle m’a dit : ‘Vous savez, la seule raison pour laquelle votre mari ne vous trompe pas, c’est parce qu’il doit respecter la quarantaine’ », a déclaré Kramer, qui ne comprend pas le besoin qu’ont ces personnes de déverser leur haine.

Jana Kramer est profondément touchée par les remarques négatives sur son couple

Jana Kramer, qui parle souvent de son mariage avec Caussin sur son podcast « Whine Down », a admis qu’elle mentirait si elle disait que les commentaires négatifs ne lui font pas mal.

La chanteuse avoue être humaine et avoir parfois besoin de messages positifs pour surmonter tout cela.

Elle veut également être un exemple pour les couples qui sont confrontés aux mêmes problèmes.

Sur un point plus positif, celle qui excède aussi en tant qu’actrice a noté que son couple, qui a accueilli une petite fille, Jolie, 4 ans, et un fils, Jace, 16 mois, a fait de considérables efforts dont elle est très fière. En effet, elle se réjouit que tout ce scandale n’ait pas eu raison de leur famille, et affirme que tant qu’il essaiera de régler son addiction, son mari pourra toujours compter sur sa présence. Kramer reconnaît néanmoins que le jour où il baissera les bras, elle mettra un terme à leur mariage, car elle a bien conscience que l’on ne peut pas s’investir dans une relation lorsque l’autre personne en face n’essaye pas d’être la meilleure version d’elle-même.