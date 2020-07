Jade Lebœuf : son énorme coup de gueule sur Instagram !

View this post on Instagram

Ma tête quand on me donne des conseils non sollicités en fin de grossesse 😒 • Si il y a bien un truc que je trouve ultra pénible c’est ça et je sais que ça va s’empirer après la naissance de mon fils. • Je sais que je ne suis pas la seule à trouver ça insupportable et que ça en fait partie mais parfois (surtout en ce moment avec la fin de grossesse j’ai plus de patience) je me demande si certaines personnes réfléchissent avant de l’ouvrir 🤷🏻‍♀️ • Voilà voilà bon dimanche à tous 😅 • #noncestpasleshormones #faispaschier #findegrossesse #jevousaimequandmeme #montobe #futuremaman #37SA #8monthspregnant