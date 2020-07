Jade Lagardère complètement dévêtue : la photo qui affole Instagram !

Elle est bel est bien de retour, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jade Lagardère sait faire monter la pression. La mannequin a partagé sur Instagram une photo d’elle très (très) osée, qui a dû faire plaisir à un grand nombre de ses followers. Plus belle que jamais, elle a su, en un seul cliché captiver l’attention de tout un réseau social.

Une photo magnifique

C’est avec une photo en noir et blanc que Jade Lagardère est arrivée sans un bruit sur Instagram. Si la qualité de la photo ainsi que ses couleurs sont notables, la pose ainsi que la tenue de la belle brune le sont plus encore. Sur ce cliché très simpliste, il n’y a qu’elle. Jade Lagardère pose de profil, le visage tourné vers l’objectif, sur un fond gris. Pour ce qui est de sa tenue…. Jade Lagardère n’en porte pas ! La maman de 29 ans a préféré montrer tous ses atouts (et ils sont nombreux) à ses abonnés. Un choix difficilement critiquable tant la jeune femme est resplendissante. Avec son visage en partie couvert par ses longs cheveux noirs, qui semblent mouillés, Jade Lagardère offre une pose plus que jamais sensuelle à tous les internautes. Si la jeune maman est complètement nue, ses parties intimes, quant à elles, sont intelligemment cachées. Une seule chose reste donc visible, son tatouage : une clé en forme de cœur, sur sa hanche droite. Ce cliché, on le doit à Russell James, célèbre photographe, qui a notamment travaillé avec « Victoria’s Secret » et des magazines comme « Vogue », « GQ » ou « Marie Claire ». Célèbre aussi pour avoir travaillé avec de nombreuses stars, parmi lesquelles Gisele Bündchen , Naomi Campbell , ou Miranda Kerr, Russel James a encore montré tout son talent à travers cette photo.

Un retour attendu

Jade Lagardère avait disparu des réseaux sociaux en janvier dernier. La femme d’Arnaud Lagardère avait ainsi publié une image d’elle avec pour légende « J’ai besoin de temps ». Du temps que la belle brune a sans doute utilisé pour s’occuper de sa famille. Après six mois d’absence, Jade Lagardère avait fait son retour sur Instagram le 22 juin 2020 avec une vidéo d’elle où elle annonçait fière être à nouveau connectée. « Parfois, il faut être capable de s’éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses. Après plus de six mois, me revoilà. J’espère de tout cœur que vous allez tous bien ». Si cette dernière photo n’est pas la première publiée par Jade Lagardère depuis son retour, c’est en tout cas le premier cliché de ce genre.

Jade et Arnaud Lagardère toujours ensemble ?

Avant ça, la top-modèle avait partagé trois photos d’elle ainsi qu’une longue vidéo de plus de trois minutes où ses fans ont pu découvrir une série de clichés de la jeune femme et de ses trois enfants, Liva (7 ans), Mila (5 ans) et Nolan (4 ans). En revanche, depuis son retour, aucune trace d’Arnaud Lagardère. L’homme d’affaire, avec qui elle est mariée depuis 2013, est un homme discret. En août 2019, Jade Lagardère avait répondu « oui » à la question d’un internaute « es-tu célibataire », lançant ainsi des rumeurs de séparation. Après un démenti, se justifiant en présentant sa réponse comme étant une blague, Jade Lagardère avait reçu de son mari, une tendre déclaration d’amour, faisant ainsi taire toutes les rumeurs. « Mon amour, j’assume avec toi tes photos, tes textes, peu importe comment ils sont interprétés – la plupart du temps à contre-sens -. J’aime ce que tu es et j’aime ce que tu fais. » Ne reste plus qu’aux fans de Jade Lagardère de patienter, pour savoir si vraiment, la jeune maman, est belle et bien célibataire.