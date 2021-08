Jade Hallyday : son amoureux Michael-Sean Klemeniuk encense la beauté de la fille du taulier dans un bikini : « T’es splendide » !

Cela fait plusieurs mois maintenant que Jade Hallyday s’est mise en couple avec le jeune Michael-Sean Klemeniuk. Ce dernier, éperdument amoureux de la fille de la veuve Hallyday ne rate jamais l’opportunité de le lui prouver.

Jade Hallyday et Michael-Sean Klemeniuk : une belle histoire d’amour

Depuis un moment, c’est le festival de l’amour chez la famille Hallyday. Laeticia Hallyday ne vivait que dans la tristesse et la douleur depuis la mort de son époux le 5 décembre 2017. Heureusement, la vie lui offre la chance de retrouver le sourire depuis l’été 2020. En effet, c’est dans cette période qu’elle a croisé le chemin de son nouveau Roméo : Jalil Lespert. Dès lors, les deux amoureux ne se lâchent plus une seconde.

Il faut rappeler qu’ils ont plusieurs choses en commun. Par exemple, tout comme Leaticia, Jalil est célibataire et père de deux enfants : David et Laura. Cependant, la nouvelle compagne du réalisateur n’est pas la seule dans sa famille à avoir trouvé l’homme de sa vie.

L’aînée des filles de Laeticia vit également le grand amour et patauge dans le bonheur. Il s’agit de Jade qui est âgée de 17 ans. La belle brune partage une relation avec Michael-Sean Klemeniuk. C’est un jeune garçon qui a su obtenir l’approbation de Laeticia en personne.

D’ailleurs pour preuve, elle lui adresse régulièrement de gentilles attentions sur les réseaux sociaux. Mieux, elle l’avait même invité au road-trip organisé en mémoire de son défunt époux.

Tout cela a permis au jeune garçon d’intégrer le cercle fermé des membres à part entière de la famille Hallyday. Depuis, il n’hésite plus une seconde à publiquement déclarer sa flamme à sa bien-aimée Jade.

Michael-Sean loue la beauté de sa tendre Jade

Le jeune Michael est très actif sur les réseaux sociaux. Il passe surtout beaucoup de temps à guetter la moindre publication postée par sa chérie. C’est ainsi que le mardi 17 août dernier, le tourtereau dans sa ronde habituelle a marqué une pause sur un cliché. Il s’agissait d’une photo de l’adolescente de 17 ans sur laquelle elle posait en bikini de couleur jaune.

La réaction du jeune amoureux a été immédiate et très expressive : « T’es splendide ». Ce commentaire de Michael est venu quelques instants après celui de son meilleur pote Tristan Garnier-Labadie. Ce dernier s’est hâté de mettre un commentaire fait d’émojis avec des cœurs à la place des yeux. La belle demoiselle n’a pas manqué de répondre « Merci mon amour » à son chéri dont le commentaire l’avait ravie.

Il faut croire qu’elle espérait la réaction de son chéri puis qu’elle avait avant ça, plusieurs autres messages à lire. Ayant reçu près de 10 000 likes, son post a été suffisamment commenté. Chaque commentaire met en exergue la ravissante beauté de la fille de Laeticia et Johnny Hallyday. On pouvait par exemple lire des commentaires comme « Mon soleil », « Tu es la plus jolie », etc.