Jade Hallyday s’éclate au bord de la piscine à Saint-Barth en famille et pose en bikini vert fluo sur Insta ! Découvrez les photos !

Pendant plus de deux mois, Laeticia Hallyday et ses filles ont dû rester confinées chez elles à Los Angeles. La veuve de Johnny n’a pas pu revoir pendant de nombreuses semaines son petit ami, Pascal Balland et elle en a beaucoup souffert.

Néanmoins, le confinement lui a permis de passer du temps avec Jade et Joy et elles ont fait de nombreuses activités. Jade Hallyday s’affiche toujours très proche de sa mère et elles ont filmé quelques vidéos hilarantes ensemble sur TikTok.

Ainsi, cela leur a permis de se défouler pendant le confinement et de faire rire les fans. Pourtant, une fois la quarantaine levée, le trio n’a pas perdu de temps pour prendre l’avion et se rendre en France.

Des vacances bien méritées à Saint-Bath

Jade Hallyday a eu son brevet avec mention et elle se devait de le fêter avec ses proches. Ainsi, elle a pu passer quelques jours de vacances seule avec ses amis et Laeticia Hallyday en a profité pour aller dans le Sud avec Joy.

Pour autant, Jade Hallyday a retrouvé sa maman et sa soeur à Saint-Barthélemy pour son anniversaire. Elle a soufflé ses bougies les pieds dans le sable et elle a eu droit à une très belle fête. Jade semble passer les plus belles vacances de sa vie sur l’île et elle n’hésite pas à partager son bonheur sur Instagram.

Jade en bikini vert sur Instagram

Il y a quelques jours, Jade s’est affichée en bikini vert fluo sur le réseau social. On peut la voir sur une série de clichés en maillot de bain et elle a choisi un très beau cadre pour prendre la pose. En effet, juste derrière elle, on peut admirer le bleu de l’océan ainsi que les quelques îles qui entourent Saint-Barth.

La sœur de Joy est devenue une très belle jeune fille et elle n’hésite plus à prendre la pose en bikini pendant ses vacances. Ses fans sont tous sous le charme et ils sont nombreux à l’avoir complimentée. « Tellement belle » a inscrit un fan. « La plus belle » a dit un autre abonné.

De son côté, Laeticia Hallyday surveille ce que poste Jade et elle a validé les photos récentes de sa fille. En effet, dans les commentaires, elle lui a fait une très belle déclaration d’amour qui a dû toucher la jeune fille.

« Tu es unique mon amour et je t’aime jusqu’à la Lune et bien plus loin » a t-elle partagé sur Instagram.

Des veillées à Saint-Barth pour Johnny

Jade Hallyday passe de très bonnes vacances avec ses amis ainsi qu’avec Laeticia et Joy. Néanmoins, les deux jeunes filles et leur maman profitent aussi d’être sur l’île pour rendre hommage à Johnny Hallyday.

Même en présence de Pascal Balland, Laeticia Hallyday n’hésite pas à organiser quelques veillées pour Johnny. Cela lui permet de faire son deuil et de se recueillir sur la tombe de son défunt mari. Jade et Joy participent à ces recueillements et de nombreux proches de Laeticia et des deux filles y répondent présents.

Le 10 août dernier, Laeticia Hallyday a organisé une nouvelle veillée et les fans ont pu voir quelques photos. Ils ont tous été très touchés parles belles intentions de la femme de Johnny et de ses filles. Néanmoins, ils remarquent surtout que la petite famille a réussi à retrouver le sourire malgré les conflits autour de l’héritage…