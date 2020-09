Jade Hallyday : nouvelle photo choc en bikini à St Barthélémy, les fans en redemandent !

Jade Hallyday s’amuse en vacances et profite bien de l’été !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons toutes et tous vécu une saison très difficile à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Bien que tout le monde espère aujourd’hui que cette dernière sera très prochainement terminée, nous ne savons d’ailleurs pas à ce jour quand cette dernière sera définitivement de l’histoire ancienne. Les françaises et les français qui en ont les moyens ont donc cherché cet été à se changer les idées, en partant en vacances dans l’hexagone mais également à l’étranger notamment lors des fortes chaleurs que nous avons connues ces toutes dernières semaines.

Il n’en a pas fallu plus pour la fille de Johnny Hallyday, Jade Hallyday, pour partir en vacances dans une destination qui en ferait rêver plus d’un ! En effet, dès le mois de juillet, la jeune femme a partagé des photos de vacances sur son compte Instagram où elle est très proche avec ses abonnés. Mais Jade Hallyday n’est pas partie en dehors des frontières françaises et a choisi une première destination très plébiscitée par les français en été.

En effet, on a pu la voir dans la ville d’Agde et ses alentours, comme en témoigne le cliché qu’elle a publié dès le début du mois de juillet. Mais ce n’était pas la destination finale de ses vacances d’été, puisque Jade Hallyday a publié depuis de nouveaux clichés sur ses réseaux sociaux, pour ravir de nouveau ses fans. On a donc pu la voir tout l’été profiter du soleil et des chaleurs estivales, pour le plus grand bonheur des fans !

Et Jade Hallyday en a profité pour publier de nouvelles photos qui vont ravir ses plus fervents admirateurs…

Jade Hallyday en bikini rose à Saint Barthélemy fait rêver sa communauté…

C’est cette fois-ci à Saint Barthélémy, dans les Antilles françaises, que l’on a pu voir Jade Hallyday très récemment. Dans une photo qui a d’ores et déjà récolté plusieurs milliers de likes, on peut donc voir Jade Hallyday dans un petit bikini rose sur un magnifique lit blanc.

Sur la photo publiée, la jeune femme et fille de Laeticia et Johnny Hallyday semble être en train de se coiffer pendant qu’elle est prise en photo. Du côté des commentaires, on retrouve énormément de remarques positives et qui félicitent la jeune femme pour sa beauté mais également pour son grand courage. En effet, Jade Hallyday est très souvent sollicité par certains fans de son père Johnny Hallyday, qui ont probablement besoin d’avoir de nouvelles informations concernant la famille du chanteur.

Dans un autre cliché publié quelques jours auparavant, on a déjà pu voir la jeune et belle Jade Hallyday sur un autre cliché en mini-short sur Instagram. Sur la photo, on peut remarquer que son visage a l’air un peu triste, ce qu’on comprend tout à fait par la suite en lisant le commentaire associé à la publication qui souligne la fin de l’été…

On imagine en effet que le magnifique cadre de Saint Barthélémy doit être difficile à quitter avec ce si beau soleil, d’autant plus que la jeune fille de 16 ans y a fêté encore une fois fêté son anniversaire le 3 août dernier. Nous attendons maintenant avec une grande impatience de voir les photos de Jade Hallyday à l’occasion de cette rentrée toute particulière qui a eu lieu cette semaine…