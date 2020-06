Jade Hallyday 15 ans enflamme totalement la toile avec une photo scandaleuse, les fans sous le choc !

View this post on Instagram

Joyeuses fêtes des mères mama chérie! @lhallyday Je voulais te remercier d’être toujours là pour moi,me réconforter quand j’en ai besoin, ou de me remonter le moral. De me faire croire en moi. De me faire confiance. Je serais toujours là pour toi no matter what. Tu es la meilleure de toutes les maman du monde. Je t’aime plus que tout! J’adore partager des moments avec toi,papa est sûrement très fier de toi. il veille sur nous❤️ Love you to the moon and back! Et oublie pas je suis là pour toi ♡