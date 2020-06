Jade Hallyday : en tête à tête avec un beau gosse de 19 ans ! Est-ce son petit ami ? On vous dit tout !

Laeticia Hallyday et ses deux filles (Jade et Joy) sont arrivées en France depuis le 19 juin. Elle a pris l’avion pour deux raisons :

Régler les derniers détails de l’affaire de l’héritage de Johnny avec Laura Smet et David Hallyday

Retrouver celui qu’elle aime et qu’elle n’a pas vu depuis longtemps

De nouveau à Paris, la veuve de Johnny Hallyday a ainsi pu rejoindre son nouveau compagnon, Pascal Balland. Le restaurateur fait battre son cœur et leur relation est plus forte de jour en jour.

Laeticia Hallyday : de retour en France aux côtés de Pascal Balland

Avec son confinement à Los Angeles durant plusieurs mois, Laeticia Hallyday n’a pas pu voir Pascal Balland, ce qui a mis leur couple à rude épreuve. Heureusement pour les deux amoureux, ils semblent être ressortis plus forts de cet obstacle. D’ailleurs, ils vont pouvoir fêter leur première année de relation ! Ils se sont rencontrés à Saint-Barthélémy alors que la famille Hallyday était en vacances dans leur maison familiale.

Cela fait plus de deux ans que Johnny Hallyday est décédé. Il a laissé derrière lui sa femme, ses enfants ainsi que tous ses proches. La situation a été très difficile à vivre pour Laura Smet et David Hallyday, surtout avec l’affaire de l’héritage. Laeticia n’avait également pas l’air d’être prête à s’en remettre. Elle a dû surmonter cette terrible épreuve aux côtés de ses deux filles. Peu à peu, ils remontent tous la pente.

Laura Smet attend un heureux événement, David Hallyday travaille sur son prochain album, Laeticia Hallyday a retrouvé l’amour et Jade Hallyday semble de plus en plus encline à s’anticiper. En effet, l’aînée de Laeticia fait de plus en plus parler d’elle. A 15 ans, elle a un compte Instagram comptant près de 95 000 abonnés. Elle y poste des photos de sa famille, de ses amis mais aussi d’elle-même, comme toutes les adolescentes de son âge.

Jade Hallyday retrouve un beau jeune homme de 19 ans !

Ses photos n’ont pas l’air de plaire à tout le monde et surtout pas aux détracteurs de Laeticia Hallyday. Les internautes n’hésitent donc pas à critiquer voire à insulter la jeune fille. Sa maman et elle gèrent l’administration du compte et les commentaires haineux ne restent heureusement jamais bien longtemps. Parmi ses abonnés, elle compte aussi des fans de Johnny qui l’apprécient beaucoup et des amis à elle.

Ce jeudi 25 juin, Jade Hallyday a partagé une photo avec un « beau gosse » nommé Tristan Garnier Labadie. A seulement 19 ans, le jeune homme peut se vanter de sa carrière montante : radio, DJ, influenceur… il a plusieurs cordes à son arc. Alors qu’ils ont 4 ans d’écart et que Jade n’est pas encore majeure, les deux jeunes semblent beaucoup s’apprécier. Tristan a lui aussi partagé la même photo que Jade, en rajoutant la mention « Reunited ».

Jade Hallyday et Tristan Garnier Labadie semblent très proches

Dans sa story, il partage une belle photo de Jade Hallyday au restaurant, qui semble gênée par le fait d’être prise en photo. Elle se cache une partie de son visage avec son téléphone portant. Tristan identifie alors Jade en ajoutant des cœurs à côté de son nom.

On sait donc que les deux amis ont mangé en tête à tête dans un restaurant parisien, l’Avenue. Ils ont de la chance car cela ne fait pas très longtemps que les restaurants ont rouvert leurs portes. Avec le coronavirus, les établissements parisiens n’ont pas pu rouvrir entièrement avant le 22 juin.

Jade Hallyday et Tristan Garnier Labadie vont avoir l’occasion de se revoir dans les prochains jours ! Ils ont l’air très proches et ce n’est pas la première fois qu’ils apparaissent ensemble sur les réseaux sociaux.

Selon les informations relatées par Closer, Laeticia Hallyday compte rester en France avec ses filles jusqu’à fin juillet. L’occasion pour elle de profiter de son chéri Pascal Balland et pour Jade Hallyday de voir ses amis restés en France, à l’instar de Tristan Garnier Labadie. On va surement voir de nouvelles photos de Jade et de Tristan prochainement sur Instagram !