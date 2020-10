Jade Hallyday change de couleur de cheveux, le résultat est-il sympathique ? Voici la photo

Lorsque vous n’avez pas le moral, que le temps est maussade et que vous avez besoin de changement, c’est souvent la coupe de cheveux qui est victime de vos humeurs. Vous pouvez alors adopter une autre coupe plus ou moins courte ou encore une nouvelle couleur. Jade Hallyday, qui prend la pose sur un terrain de tennis, a donc envisagé une autre couleur très marron pour sa chevelure. Elle a toutefois conservé sa couleur naturelle pour avoir un contraste que certains apprécieront et d’autres détesteront.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Oct. 2020 à 4 :04 PDT

Jade Hallyday change sa couleur de cheveux

Alors que Laeticia Hallyday se retrouve sur les plateaux de télévision pour la promotion du dernier coffret en hommage à Johnny, Jade a décidé de transformer sa couleur et le résultat semble être à la hauteur des attentes. Celle qui a tout de même 108 000 abonnés sur Instagram n’hésite pas à répondre à tous les commentaires avec des mots sympathiques et quelques remerciements.

Voir cette publication sur Instagram Miss you luv 🥺 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 23 Sept. 2020 à 1 :32 PDT

Si vous surfez sur Instagram, vous pourrez constater que ce marron un peu chaud est très prisé pour cet automne .

. Si certaines optent uniquement pour une ou deux mèches, Jade Hallyday a carrément choisi un contraste plus important avec un petit quart de sa chevelure.

Jade Hallyday est d’ailleurs très présente sur les réseaux sociaux et elle n’hésite pas à partager son quotidien.

La situation est sans doute difficile pour la jeune fille qui a perdu son père il y a pratiquement trois ans. Sa mère serait également séparée de son compagnon comme Closer a pu le préciser en Une de son magazine.

Quelques photos de Jade Hallyday sur Instagram

La jeune fille n’hésite pas à vous inviter dans son quotidien avec des clichés colorés et des paysages dignes d’une carte postale. Pendant ce temps, Laeticia Hallyday foule les plateaux de télévision pour la promotion du coffret. Ce dernier comprend deux CD pour un Live de Johnny Hallyday, vous aurez aussi les coulisses de la tournée américaine et deux DVD. Le premier permet de découvrir le dernier road trip de la star qui était déjà à cette époque affaiblie à cause de la maladie. Le second vous plonge dans les coulisses d’une tournée très rock aux USA.

Voir cette publication sur Instagram hi there <3🎾 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 26 Oct. 2020 à 1 :20 PDT

Les proches du Taulier sont aussi au rendez-vous au même titre que son épouse et ses fillettes. Il y a même une scène touchante avec l’une d’entre elles qui le questionne concernant son désir de devenir un artiste. Johnny Hallyday lui raconte alors son enfance.