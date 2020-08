Jade Hallyday : à 16 ans, elle décide de changer de marraine, après de nombreux conflits ! Nous avons le nom de sa nouvelle marraine !

Quand on est la fille d’un célèbre rockeur, rien d’étonnant à ce que l’on ait un certain caractère. La petite Jade ne fait pas exception à la règle. Et si nos souvenirs d’elle se limitent souvent à ces photos de son enfance, avec sa sœur, où elle n’était pas plus grande que trois pommes, elle a désormais bien grandi.

Jade a désormais 16 ans, et celle-ci n’a pas la langue dans sa poche, comme on peut le constater dans la presse people. Seulement adolescente, elle fait déjà parler d’elle, par le biais de clichés, mais aussi d’histoires comme celle qu’elle vient de partager avec sa précédente marraine.

C’est la présentatrice Luana Belmondo qui fut à l’origine sa marraine, et désormais, ce n’est absolument plus le cas. Cette animatrice est plutôt connue en France, elle fait partie des figures de la télévision française depuis quelques années maintenant. En revanche, elle ne fait plus partie de la famille Hallyday désormais.

Une sombre histoire d’amitié

Tout récemment, Luana Belmondo s’est adressée à la presse, au cours d’une interview. Celle-ci a fait part d’un certain nombre de petits secrets, liés à son amitié avec Laeticia Hallyday. En effet, celles-ci ont été par le passé, de vraies meilleures amies. Aujourd’hui, cela a bien changé malheureusement, et celles qui étaient si proches par le passé, sont maintenant devenues de véritables rivales.

Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Luana n’est autre que la femme de Paul Belmondo. Elle est d’origine italienne, et de Rome plus exactement. Celle-ci a une véritable passion pour la cuisine et c’est ce sujet qu’elle aborde à la télévision, lors de ses différentes interventions, ainsi qu’à la radio. Elle a également eu l’occasion de publier des livres toujours autour de ce sujet qui lui tient à cœur, bien évidemment.

Elle fut bien amie avec Laeticia Hallyday, durant de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle elle fut choisie pour devenir la marraine de la petite Jade, fille adoptive du couple Johnny et Laeticia.

Néanmoins, à la mort de Johnny, les choses se sont envenimées pour les deux femmes, qui désormais ne sont plus aussi proches que par le passé. Pire encore, leur amitié est sans le moindre doute brisée.

La raison est plutôt trouble, mais il s’agirait d’une dispute liée aux soucis d’héritage à la suite de la disparition du défunt rockeur. Laeticia et les enfants de Johnny ont en effet eu des différends importants à la suite de ce décès, et la succession a mis plusieurs années à se régler, les enfants se sentant lésés.

C’est parce que Luana aurait pris partie pour les Laura Smet et David Hallyday, que son amie Laeticia aurait décidé de la rayer de sa vie. Elle a d’ailleurs appris dans la presse, qu’elle n’était plus la marraine de Jade : Laeticia n’a donc pas décidé de le lui faire savoir de manière directe, mais par journaux interposés, une drôle de manière de finir une amitié aussi intense.

Mais qui est désormais la marraine de Jade ?

Jade a donc congédié sa marraine, probablement avec l’aide se sa mère Laeticia, mais elle a fait en sorte qu’elle ne reste pas sans marraine pour autant. Ainsi, c’est Marie Poniatowski qui tient désormais ce rôle pour l’adolescente. Cette amitié restera-t-elle vraiment intacte dans le temps ?