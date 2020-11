Ivanka Trump lynchée sur Twitter ? Certaines photos auraient tendance à agacer les internautes

Sur Internet, la famille Trump ne fait clairement pas l’unanimité alors que les élections approchent à grands pas. En effet, dans quelques jours, nous connaîtrons enfin le nom du nouveau président des USA et Trump pourrait s’offrir un second mandat. Pendant ce temps, Ivanka Trump, qui est aussi sa fille et sa conseillère, a décidé de s’afficher sur Twitter pour partager son amour. Toutefois, cette déclaration n’a pas été au goût de tout le monde et les internautes ont rapidement critiqué sa méthode.

Les critiques ont été nombreuses lorsque la fille de Donald Trump qui est aussi sa conseillère notamment dans le cadre de la campagne électorale a partagé sa déclaration d’amour. Le dimanche 25 octobre, elle avait donc décidé de crier ses sentiments sur Twitter à l’encontre de Jared Kushner. Toutefois, avec le contexte actuel, les internautes n’ont pas forcément apprécié.

En effet, Donald Trump est conseillé à la fois par Ivanka Trump et son époux. Le couple n’aurait donc pas eu la bonne méthode pour lutter contre le coronavirus.

Certains ont décidé de remettre les choses en clair en précisant qu’Ivanka Trump avait finalement la chance de célébrer son mariage, ce qui n’est pas le cas de nombreux Américains. Certains ont été dévastés par la mort au sein de leur foyer, d’autres n’ont pas pu honorer leur anniversaire et des citoyens ont même été contraints de faire une croix sur leur mariage à cause du coronavirus. En parallèle de cette déclaration, des photos ne passent pas auprès des internautes notamment celle où vous pouvez la voir amoureuse aux côtés de son époux.

The tone-deaf Ivanka decided a spiking pandemic was the perfect time to post an anniversary photo; the Times Square billboard is a much better tribute to the horror of Jared and his prairie gal pic.twitter.com/tC9mSuwFxi

— Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) October 25, 2020