Issa Doumbia a profiter du premier confinement pour perdre du poids et la transformation est incroyable !

Lorsque les kilos s’accumulent, vous avez forcément des problèmes de santé et la vie devient beaucoup plus complexe. Issa Doumbia a donc souhaité se débarrasser de quelques kilos et lors du premier confinement, il avait notamment partagé ses vidéos avec les exercices qu’il peut réaliser. Il suffit de se connecter sur Instagram pour découvrir le fruit de ses efforts, il sera sans doute une source de motivation pour de nombreuses personnes.

Une perte très importante pour Issa Doumbia

Issa Doumbia n’a pas choisi certaines voies pour se délester de ses kilos en trop, il n’a pas souhaité subir une opération gastrique par exemple avec notamment la suppression d’une partie de son estomac ou encore la mise en place d’un implant. Il a décidé d’utiliser le sport notamment pour réussir son objectif et il s’est lancé dans cette transformation il y a déjà de nombreux mois.

Il a été contraint de revoir son quotidien notamment en suivant les directives de son coach sportif .

. Le cardio est bien sûr au rendez-vous notamment pour redessiner la silhouette et supprimer le gras.

Les vidéos sont assez intéressantes puisque les exercices demandent de la persévérance et surtout du courage.

Les premiers jours sont toujours les plus compliqués, car il faut jongler avec ce corps et les kilos en trop pour réaliser les exercices. Votre organisme n’est pas prêt et vous devez alors redoubler d’efforts. Issa Doumbia a fait preuve d’un courage incroyable et ses efforts ont également été payants comme il a pu le montrer sur son compte Instagram. Il a donc eu l’occasion de perdre près de 10 tailles pour ses vêtements.

Issa Doumbia ne souhaite pas baisser les bras

Lorsque le confinement est au rendez-vous, vous pouvez peut-être penser que les efforts sont moins intenses. Issa Doumbia a décidé de ne pas baisser les bras et lors du premier confinement, il avait notamment pu partager tous les exercices avec des vidéos très sympathiques. Ces dernières pouvaient aussi inspirer tous les internautes qui souhaitent garder la forme ou perdre des kilos. En effet, ceux qui ne peuvent pas travailler à cause de la fermeture des commerces ont besoin de mobiliser leur esprit et les exercices d’Issa Doumbia peuvent être intéressants.



L’humoriste semble toutefois satisfait du résultat, car les exercices ont finalement porté leurs fruits au fil des mois. Cette transformation n’a pas pu se faire en une semaine, elle demande de la persévérance. Vous devez aussi envisager une autre alimentation si la vôtre n’est pas celle escomptée.