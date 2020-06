Iris Mittenaere victime de 2 accidents : la photo de sa blessure et de son doigt bandé !

Les internautes ont sans doute paniqué lorsqu’ils ont vu la jeune femme avec ce bandage au niveau de son doigt et surtout l’hématome présent sur sa cuisse. Elle a été contrainte de réaliser une autre story dans laquelle elle a partagé la raison de cette blessure. Elle a donc eu un petit accident de karting, mais elle a voulu rassurer le plus possible ses fans, car tout semble aller. Elle n’a pas été victime d’une fracture par exemple et les stories suivantes permettent de la découvrir avec son homme dans un décor paradisiaque.

Deux accidents pour Iris Mittenaere

La jeune femme a été la cible de deux blessures à savoir celle liée à l’accident de karting, mais également celle engendrée par la cuisine. En effet, Iris Mittenaere précise qu’elle a eu un petit accident de karting et surtout elle s’est coupée le doigt alors qu’elle cuisinait. C’est la blessure la plus simple, car nous avons tous eu une petite écorchure par exemple pendant la préparation d’un repas. Il suffit que le couteau un peu trop aiguisé ripe et termine sa course dans votre doigt pour que vous soyez rapidement face à une blessure dérangeante.

Iris Mittenaere n’est donc pas grièvement blessée et elle semble toujours avoir le sourire alors que ses vacances sont idéales .

. Il suffit de regarder les vidéos et les photos postées par la jeune femme pour découvrir d’incroyables décors.

Si vous n’êtes pas en vacances, vous aurez sans doute l’envie de rejoindre Iris Mittenaere au plus vite pour vous baigner dans cette eau incroyable.

Elle a également réalisé une petite sortie en paddle apparemment alors que son homme avait opté pour du jet ski.

Depuis quelques jours, elle comble de ce fait tous les fans puisque la jeune Iris Mittenaere n’hésite pas à proposer des clichés incroyables que ce soit dans une villa de rêve ou encore sur le bord de l’eau, voire dans des décors corses assez exceptionnels. Il faut noter que cette destination est sans doute la plus réjouissante.

Iris Mittenaere vous emmène dans ses valises

En partageant autant de photos et de vidéos, vous aurez clairement l’impression de participer à ces congés et c’est grandiose. Certains internautes ont enquêté et elle semble être en Corse, cela explique aussi ces vues paradisiaques entre les rochers et cette eau d’un turquoise incroyable. Vous pourrez alors la découvrir dans divers univers que ce soit à la plage, en train de poser pour une série de clichés ou via une activité sportive. Iris Mittenaere invite alors les internautes à partager son quotidien pour leur plus grand bonheur, car ils semblent en redemander. Il suffit de lire les commentaires pour comprendre qu’ils sont clairement élogieux.

Iris Mittenaere qui est l’ancienne copine de Kev Adams a retrouvé l’amour dans les bras de Diego el Glaoui et le couple semble filer le parfait amour. La jeune femme n’hésite pas en story à proposer des clichés de leur union et vous pourrez même assister à un bisou très sympathique. L’ancienne Miss France est donc très heureuse et il est difficile de ne pas succomber à son sourire qui met en valeur son bonheur. Grâce à son compte Instagram, vous aurez aussi l’occasion de dénicher quelques tenues sympathiques puisqu’elle vous offre un véritable défilé de mode avec des maillots de bain, des robes…