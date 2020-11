Iris Mittenaere organiserait un Live célibataires sur Instagram pour que vous trouviez l’amour

Vous savez sans doute que le web est indispensable aujourd’hui pour trouver l’amour puisque les contacts sont beaucoup plus simples. De ce fait, de nombreux sites voient le jour et les internautes peuvent ainsi s’inscrire pour tenter de dénicher la perle rare. Lorsque Iris Mittenaere lance une séance de questions/réponses ou de confessions, les fans n’hésitent pas à partager quelques informations. Une personne de 30 ans avait tendance à déprimer, car elle n’avait plus de chéri.

Iris Mittenaere et le Live célibataires sur Instagram

Iris Mittenaere décide lors de son prochain live de le consacrer aux célibataires. Elle propose alors aux internautes de la rejoindre et notamment de converser sur leur personnalité, leurs attentes en amour par exemple et les critères recherchés pour un homme, voire une femme. Les personnes qui sont présentes sur le Live peuvent ensuite les contacter si toutefois elles sont intéressées. Pour savoir si ce projet valait le coup, elle a lancé un sondage.

Les fans ont été largement au rendez-vous puisqu’il y a eu près de 86 % de réponses positives .

. Iris Mittenaere pourrait donc organiser un tel Live pour que les célibataires aient la chance d’apprendre à se connaître.

De nombreux couples ont pu voir le jour grâce à Internet et l’ancienne Miss France pourrait alors être à l’origine de ces amours naissants.

Il faudra alors suivre avec une réelle précision le compte Instagram d’Iris Mittenaere pour connaître l’éventuelle date.

Avec le confinement, les réseaux sociaux sont largement sollicités, ils permettent de converser, mais également de rencontrer l’amour virtuel. De ce fait, lors de cette seconde phase, un nouveau concept pourrait voir le jour à savoir le speed dating sur Instagram.

Les aventures d’Iris Mittenaere sur Instagram

Lors du premier confinement, cette application avait aussi été détournée pour des directs, ils avaient notamment permis à de nombreuses stars de se retrouver afin de divertir les internautes. Iris Mittenaere pourrait donc lancer ce format assez rapidement et d’autres seraient susceptibles de la suivre. Depuis quelques jours, un autre phénomène a vu le jour toujours grâce à des célébrités. Certaines ont proposé à des commerces ou des artisans de partager leurs besoins et il y a de cette manière des RT ou des stories. Les abonnés peuvent ainsi découvrir les différentes professions, les enseignes et cela apporte un peu de visibilité à ces professionnels qui sont frappés de plein fouet par le confinement.

Iris Mittenaere est aussi très active sur le compte Instagram et vous pourrez la découvrir dans des décors dignes d’une carte postale. En effet, les internautes avaient été nombreux à réagir lors de ses précédents séjours, mais vous pourrez aussi avoir des photos très sympathiques du Mont-Blanc par exemple. Les clichés sont vraiment de qualité et à chaque fois, ils sont largement commentés par les internautes.