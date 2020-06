Iris Mittenaere : sa nouvelle vidéo en maillot blanc va vous donner envie de la rejoindre…

L’ancienne Reine de Beauté et Miss Univers en a encore mis plein les yeux à ses fans. Sur Instagram, elle a publié une vidéo où elle est toute vêtue de blanc. Elle porte en réalité un simple maillot de bain avec une jupe de plage qui laisse tout voir. La belle Iris Mittenaere nous propose donc de découvrir son look spécial été dans un univers paradisiaque. On la voit en total look blanc, parfait pour les beaux jours.

Elle porte un haut de maillot de bain sans bretelle qui lui va magnifiquement bien. De plus, elle porte un bas de maillot de bain blanc, caché en transparence avec une robe de plage échancrée au niveau de la cuisse droite. Cette tenue de plage est totalement canon sur elle ! Cheveux lâchés et lunettes de soleil sur le nez, elle marche lentement dans sa demeure de vacances, comme si elle nous invitait à prendre part à son voyage.

Iris Mittenaere : ses photos en maillot font l’unanimité

La sublime jeune femme avait fait sensation il y a quelques jours dans un total look noir cette fois-ci. On la retrouvait avec un maillot de bain noir avec un haut en forme triangle. Elle portait également un kimono fluide et très léger, spécial pour le retour de la plage. En arrière-plan, ses fans peuvent admirer la mer d’un bleu profond.

Iris Mittenaera passe en réalité un séjour dans la Villa Carlo Anto en Corse. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle donne envie de la suivre ! Avec le coronavirus, de nombreuses personnes n’ont pas encore osé réserver leurs vacances mais cette petite vidéo pourrait bien les faire changer d’avis. Elle prouve qu’on peut profiter de paysages magnifiques tout en restant en France.

La Corse est parfait pour cela. Les îles françaises comme la Guadeloupe ou encore la Martinique sont également des bonnes idées de destinations françaises qui offrent un dépaysement total. En voyant les comptes Instagram qu’elle a identifié, on se doute cependant qu’elle a été invitée pour ce voyage.

Iris Mittenaere : en voyage en Corse avec son chéri et ses amis

En story, Iris Mittenaere partage plusieurs moments dans cet endroit de rêve et elle n’est pas seule. En effet, Diego Elglaoui, son compagnon dont elle est très amoureuse, l’a accompagnée dans ce voyage. La belle brune est également entourée de ses amis avec qui elle prend un apéritif. Ce n’est pas parce qu’on est une ancienne miss et mannequin qu’on n’a pas le droit de se faire plaisir ! Elle l’a déjà expliqué plusieurs fois.

Iris Mittenaere a été critiquée plusieurs fois sur son physique. Des internautes l’ont en effet critiquée en disant qu’elle était trop maigre et qu’elle montrait une mauvaise image à son public en faisant l’apologie de l’anorexie.

Ces remarques l’ont particulièrement touchées car elle n’est pas du tout du genre à prôner les régimes ou à encenser un seul type de corps. L’ancienne Miss Univers s’est donc exprimée en disant qu’elle avait toujours eu du mal à grossir. Sa minceur naturelle lui a d’ailleurs valu des moqueries en tous genres lorsqu’elle était à l’école.

Iris Mittenaere : elle prône le body positive

Aujourd’hui, Iris se sent bien dans son corps, quoi qu’on lui dise. Elle a adopté un rythme de vie qui lui convient tout à fait entre alimentation saine faite maison et séances de sport. Cependant, elle s’octroie souvent des petits plaisirs entre amis. Pas question de se priver ! Iris Mittenaere a l’air d’être une bonne vivante et aime se retrouver avec ses amis autour d’un bon petit plat. Elle est également très amies avec plusieurs autres Miss France à l’instar de Camille Cerf. Les deux femmes sont d’ailleurs originaires du Nord-Pas-de-Calais.

Après avoir été Miss France et Miss Univers, la carrière d’Iris a décollé. Bien évidemment, elle est l’égérie de plusieurs marques. De plus, elle a fait ses débuts à la télévision comme animatrice ! Vous pouvez notamment la voir dans Ninja Warrior aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand.

D’ailleurs, l’émission de TF1 ne sera pas diffusée cet été comme d’habitude en raison du coronavirus… Cependant, il semblerait que le tournage soit reporté au mois de septembre pour une diffusion à la fin de l’automne. On pourra donc retrouver notre belle Iris sur le grand écran !