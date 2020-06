Iris Mittenaere (Miss Univers) : de nouvelles photos très osées ! Elle rend dingue ses fans sur les réseaux sociaux

Iris Mittenaere (Miss Universe 2016) : elle poste une nouvelle photo sur les réseaux sociaux, ses fans en redemandent !

Alors que la France sort tout juste de confinement et que le temps n’est pas très heureux à l’extérieur dans certaines régions de France, certains français tentent comme ils le peuvent de trouver de la chaleur ailleurs, en se divertissant en regardant la télévision ou les réseaux sociaux. Mais on peut dire que les fans d’Iris Mittenaere n’ont quant à eux pas besoin de se poser des questions : ils préfèrent sans aucun doute se rendre sur les comptes des réseaux sociaux de la jeune femme, où celle-ci poste régulièrement des clichés auprès de sa communauté dont elle est très proche !

Parmi les commentaires, on retrouve toujours des réponses élogieuses concernant son physique parfait : ce n’est probablement pas un hasard si la jeune femme a pu participer au concours de Miss Univers en 2016 d’ailleurs ! Mais cette fois-ci, la dernière photo qu’Iris Mittenaere vient tout juste de publier sur les réseaux sociaux devrait faire parler d’elle pendant encore longtemps.

En effet, on avait rarement vu les fans réagir aussi vivement après une publication de la jeune femme. Est-ce l’effet post-confinement qui rendrait tous les français dingues à la vue d’une photo légèrement osée ?

Alors que certains de ses followers la trouvent trop mince à leur goût, les autres ne se lassent plus de voir les photos de la jeune femme et lui en redemandent encore et encore ! Il faut dire que l’ancienne Miss France et Miss Univers de 2016 n’a absolument rien à envier aux femmes plus jeunes qu’elle, et elle compte bien le montrer à ses fans sur les réseaux sociaux.

Pour cela, la jeune femme adopte une hygiène de vie irréprochable. Elle a fait le choix d’avoir une alimentation des plus équilibrées et de faire du sport très régulièrement pour ne jamais se laisser aller. Car comme on le sait, il est parfois difficile de se laisser aller avec le quotidien et de ne plus faire d’efforts après quelques années avoir peaufiné son physique. Heureusement pour Iris Mittenaere et pour ses fans, ce n’est pas le cas et elle continue donc de poster de superbes clichés qui ravissent toute sa communauté sur internet.

On a donc pu la voir poser sur un petit balcon avec un petit haut où on peut apercevoir ses longues jambes aux soleil, alors que la jeune femme semble être en train de lire un livre dont on ne peut pas bien distinguer les pages. Dans cet autre cliché, on retrouve Iris Mittenaere plus belle que jamais dans son lit : un lieu où de nombreux fans auraient aimé la rejoindre !

Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci, puisque la jeune femme qui est très occupée est prise, comme en témoigne sa photo postée il y a tout juste quelques jours sur une plage où elle semble très heureuse en couple !

On imagine que pendant le confinement, les séances de sport contraintes à son domicile devaient être bien difficile pour la jeune femme qui compte garder la ligne à tout prix ! Car en effet, ses fans ont été très nombreux à se demander comment Iris Mittenaere faisait pour garder la ligne même pendant le confinement, alors même que les français auraient pris du poids.

En effet, les chiffres sont tombés et en moyenne les français auraient pris 2,5 kilos pendant le confinement, tandis que d’autres prennent au contraire des kilos depuis le déconfinement en rendant visite à leurs proches pour des repas de fête ! Concernant Iris Mittenaere, on imagine que le déconfinement et les futures ouvertures de salles de sport devraient la ravir !