Iris Mittenaere méconnaissable: son chéri Diego El Glaoui reste sans voix sur Instagram !

Depuis la fin du confinement, Iris Mittenaere a besoin d’espace et de nature. La star profite de l’été pour voyager avec son petit ami, Diego El Glaoui. Les deux amoureux sont partis une première fois en Corse pendant plusieurs jours avec leurs amis.

Un bon moyen pour l’ancienne Miss France de se ressourcer et de quitter son appartement à Paris. Puis, le couple est aussi allé en Grèce, à Santorin où ils ont pu profiter des très belles plages et du beau temps. D’ailleurs, Iris Mittenaere n’a cessé de faire rêver sa communauté avec ses clichés en maillot de bain.

Diego El Glaoui sans voix face à sa beauté !

Cela fait quelques jours que la star et Diego ont fait leur retour à Paris. Ils ont repris le travail et regrettent déjà leurs vacances. Pour autant, Iris Mittenaere a voulu apporter un peu de féerie sur son compte Instagram. Lundi 17 août, la star a posté un cliché d’elle avec une longue chevelure bouclée. Puis, on peut voir des fleurs accrochées dans ses cheveux.

De nombreux papillons volent autour d’Iris Mittenaere et le cliché est plutôt réussi. La Miss ressemble à une vraie petite poupée avec son maquillage et dévoile une peau parfaite. Par ailleurs, Diego El Glaoui a vu le cliché et n’est pas resté indifférent. En effet, le chéri de la star a laissé un émoiji papillon en commentaire et a ajouté plusieurs petits points.

Diego ne semble pas trouver ses mots face à la beauté d’Iris Mittenaere et la jeune femme n’a pas hésité à lui répondre avec plusieurs émojis. Néanmoins, l’entrepreneur n’est pas le seul à être sous le charme puisque les fans ont aussi laissé de nombreux commentaires.

Ses fans conquis par sa nouvelle photo

Iris Mittenaere se réjouit du résultat de la photo sur Instagram. Elle a avoué qu’elle adore le rendu qui lui donne un petit côté « mi ange mi démon ». La star est surtout fan des nombreux papillons qui virevoltent autour d’elle. « Des fleurs et des papillons, tout ce que j’aime » a t-elle confié sur le réseau social.

La photo de d’Iris Mittenaere a fait l’unanimité puisque les fans ont aussi craqué en la découvrant. Ils sont tous séduit par le côté féérique et Iris paraît presque irréelle sur le cliché. « Tellement belle, cette photo est magique » a écrit un fan. « On dirait une fée » a inscrit un autre abonné.

Iris Mittenaere a été touchée par le nombre de commentaires et de compliments sur sa photo. Elle ne s’attendait pas à avoir autant de réactions de la part des internautes et est émue. « Quand je vois vos commentaires trop mignons sur cette photo… » a t-elle écrit en Story Instagram. La chérie de Diego a mis tout le monde d’accord et fait un retour très réussi sur le réseau social !