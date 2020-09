Iris Mittenaere enflamme le web avec son petit bikini, les fans adorent cette photo de la Grèce !

Pendant plus de deux mois, Iris Mittenaere est restée confinée chez elle à Paris. Vous pouvez alors la suivre sur les réseaux !

L’ancienne Miss France était avec son chéri Diego El Glaoui et elle s’est montrée très proche de ses fans sur Instagram. Elle leur a proposé quelques activités culinaires et sportives afin de faire passer le temps.

Pourtant, la star est bien contente que la quarantaine soit levée et elle n’a pas perdu de temps pour prendre l’avion et quitter la capitale. Depuis plusieurs semaines, elle se rend dans de nombreuses destinations vacances et les fans ont pu la voir en Corse.

Iris Mittenaere ne compte pas rentrer chez elle tout de suite et après son séjour en Corse, elle s’est rendue en Grèce avec Diego. Les deux amoureux ont posé leurs valises à Santorin et ils profitent à fond de leurs vacances. D’ailleurs, Iris dévoile de belles photos à ses fans et elle les fait rêver sur le réseau social.

Iris Mittenaere sensuelle en bikini à la mer

Pendant son séjour en Grèce, la star a craqué pour un petit chien blanc. Iris Mittenaere ne se sépare plus de l’animal de compagnie et elle espère bien que Diego tombera sous son charme. Pour cela, elle a mis toutes les chances de son côté et elle a pris la pose en bikini léopard.

Iris a profité d’une sortie en mer pour faire quelques photos. Elle s’affiche dans un joli maillot de bain avec le petit chien blanc dans ses bras. La Miss se montre déjà très proche de l’animal et elle semble à deux doigts de l’adopter. Puis, elle a choisi un très beau cadre qui dévoile les maisons blanches de l’île.

« Une très belle journée près d’un volcan actif. Le léopard adore le lion (sa petite langue, je fonds !) Avouez, on forme une jolie famille sur la dernière photo, non ? Commentez pour convaincre Diego » a t-elle dit sur son post.

Les fans sous son charme

Sur un autre cliché, Iris s’affiche souriante avec ses lunettes de soleil sur le nez. Elle porte une longue chemise blanche sur son bikini taille haute. La star donne un petit aperçu de ses vacances et elle ne s’arrête jamais. Entre plongeons à la mer et déjeuners entre amis Iris Mittenaere est très occupée.

En tout cas, les fans de la Miss France adorent ses nouvelles photos à la mer. Ils sont nombreux à lui avoir laissé des messages et ils trouvent qu’elle forme une belle famille avec Diego et le chien. « Vous êtes vraiment une superbe famille » a dit un fan. « Il est clair qu’un petit chien manque à votre famille » a dit un autre abonné sur Instagram.

Iris Mittenaere a convaincu ses fans avec le petit chien et Diego El Glaoui pourrait bien se laisser tenter et finir par l’adopter. La célébrité passe de très bonnes vacances et elle rayonne de bonheur loin de Paris.

Ses apparitions à la télé

Depuis son élection de Miss France, Iris Mittenaere a fait du chemin et elle fait de nombreuses apparitions à la télé mais aussi dans des spectacles.