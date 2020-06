Iris Mittenaere : encore critiquée sur son poids, elle tourne en ridicule ses « haters » !

Iris Mittenaere est désormais suivie par près de 2,5 millions de personnes sur Instagram. Grâce à son élection en tant que miss France et celle en tant que miss Univers, la belle brune s’est fait connaître. Elle est désormais célèbre mais elle ne s’est pas arrêtée là.

Iris Mittenaere : amoureuse, mannequin, animatrice… elle a tout pour elle !

Iris a beaucoup fait parler d’elle quand elle était en couple avec le comédien Kev Adams. Leur histoire d’amour mouvementée a fait l’objet de nombreux articles et commentaires sur la toile. Depuis, elle a décidé de changer de vie et elle est désormais dans les bras d’un bel entrepreneur, Diego El Glaoui. Elle semble être heureuse comme jamais avec lui !

Iris Mittenaere est maintenant mannequin mais aussi animatrice de télévision. Nous la retrouvons notamment sur le plateau de « Ninja Warrior » en co-animation avec les célèbres Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Elle passe aussi beaucoup de temps à poster des publications sur son compte Instagram. Très proche de sa communauté, elle a décidé de leur détailler sa routine sportive pendant le confinement et partage désormais ses recettes équilibrées et gourmandes.

Malheureusement, la popularité amène aussi son lot de critiques négatives… Alors qu’elle a tout pour elle, certains lui adressent des reproches sur son physique ! Ils l’accusent de faire l’apologie de l’anorexie. Ceci n’a pas du tout plu à Iris qui n’a pas tardé à réagir.

Iris Mittenaere : les internautes l’accusent de faire l’apologie de l’anorexie

Elle a poussé un coup de gueule en expliquant que sa « maigreur » a toujours été un complexe pour elle. Alors qu’elle mangeait correctement, elle n’arrivait pas à prendre de poids. Sur ses carnets de visite médicale, elle avait toujours un tampon « trop maigre » et elle se faisait insultée dans la cour de l’école. Iris a donc clairement dit qu’elle avait du mal à prendre du poids.

Cependant, elle souhaite être en bonne santé et c’est pour cette raison qu’elle fait du sport. Elle fait également attention aux aliments qu’elle mange en cuisinant des plats sains mais toujours appétissants. Elle l’a d’ailleurs montré pendant la fête des mères : elle a ramené une tarte aux fraises qui avait l’air très gourmande avec de la chantilly pour sa maman.

Entre vie amoureuse sans encombre, équilibre sport / nourriture, une vie de famille bien remplie et un travail épanouissant, la belle brune se sent bien dans sa tête et dans son corps. Malgré sa mise au point, les internautes continuent de lui envoyer des messages désobligeants sur sa silhouette longiligne. Suite à son live en cuisine, de nombreux commentaires négatifs voire parfois insultants lui ont été adressés.

Iris Mittenaere se défend et se moque de ses détracteurs

Suite à ça, une abonnée a souhaité réagir en lui disant qu’elle la soutenait et qu’elle trouvait ce genre de commentaire déplacé. Iris Mittenaere a réagi tout de suite en expliquant qu’elle avait malheureusement l’habitude de cette situation. Cependant, elle affirme qu’elle se sent très bien et que les « haters » ne l’intéressent pas.

« Ne t’inquiète pas ! Ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’on me dit que je suis trop maigre. Je me sens très bien en ce moment alors ça ne me fait absolument rien, ça me fait plutôt rire de penser que certains haters perdent 1h de leur temps en live à essayer de m’atteindre alors qu’au final leur présence me rend plutôt service car ça augmente mes vues. Quand eux pensent être néfastes, en fait ils font l’inverse. » a-t-elle répondu à son abonnée.

Comme quoi, même quand on a été miss France et miss Univers, les gens trouvent tout de même quelque chose à critiquer au niveau du physique… Avec les réseaux sociaux, les internautes se sentent libres de dire ce qu’ils veulent, cachés derrière leurs écrans. Pourtant, les mots blessent toujours autant, qu’ils soient dits de vive voix ou écrits.

Les internautes sont de plus en plus violents sur les réseaux sociaux

Iris Mittenaere n’est pas la seule à recevoir des critiques. Dans un tout autre registre, Jean-Pierre Pernaut se fait lyncher sur les réseaux sociaux car les téléspectateurs du JT de 13h l’estiment trop vieux pour continuer de tourner. Ils veulent qu’il soit remplacé par quelqu’un de plus jeune.

Encore un cas différent avec celui d’Inès et de Naoil, finalistes de Koh-Lanta. Les deux jeunes femmes ont reçu un flot d’insultes, notamment sur Twitter, après qu’Inès ait accédé à l’épreuve des poteaux et que Naoil ait choisi d’emmener Inès en finale.

Il est peut-être temps de faire preuve de bienveillance sur les réseaux sociaux ?