Iris Mittenaere : elle pète un plomb et insulte un abonné ! Découvrez ce qu’il s’est passé !

Être Miss France requiert de prendre sur soi pour être exemplaire et ne pas s’énerver. Iris Mittenaere, ancienne reine de beauté, a cependant montré une autre facette d’elle-même. Eh oui, elle est comme tout le monde ! C’est un être humain qui s’emporte aussi si on va trop loin…

Iris Mittenaere : elle pète un plomb contre un abonné sur Instagram

Ce vendredi 12 juin, un abonné a dépassé les bornes selon Iris Mittenaere. En story, elle a partagé sa colère, ce qui est très rare pour la belle française qui ne s’énerve que très peu ! L’internaute se serait en fait amusé à spoiler la jeune femme au sujet de la saison 4 de la série 13 Reasons Why sur Netflix. Elle n’est sortie que très récemment et Iris ne l’avait pas encore vue. Pourquoi a-t-il fait ça ? Est-ce utile ? Non mais les gens ne sont pas toujours très logiques et s’amusent à énerver les gens.

Cette action perfide n’a pas du tout plu à Iris Mittenaere qui s’est énervée en story Instagram. On la voit avec un regard méchant et son poing en avant, prête à faire un doigt d’honneur. Elle s’est cependant abstenue et a déclaré : « Je ne ferais pas ce geste avec mes propres mains car je ne veux pas montrer ça ici (même si j’en ai très envie), mais fuck le petit hater de m**** qui m’a spoilée la série ». En tous cas, on la comprend car cet acte est totalement gratuit !

Elle a continué sa story avec une photo qui lui ressemble plus, avec des ondes positives. On voit donc la belle ancienne Miss France avec un grand sourire qui souhaite adresser un message à l’ensemble de sa communauté. « Pour les autres je vous aime et cette série est top. Je vois que vous la regardez aussi haha Mais bon j’irai quand même au bout ! » leur-a-t-elle ainsi dit. Ouf, il semblerait qu’elle reste tout de même très positive !

Iris Mittenaere : elle a déjà subi de nombreuses critiques sur son physique

En réalité, ça a été la goutte qui fait déborder le vase. En effet, elle a reçu de nombreuses insultes et critiques à son égard. Certains ont même critiqué son physique et lui ont reproché de faire l’apologie de l’anorexie. La belle brune s’était déjà exprimée à ce sujet et avait expliqué qu’il n’était en aucun cas question de pousser ses abonnés à maigrir.

Elle partage simplement son quotidien, ses recettes et sa routine sport. De plus, ce n’est pas de sa faute si elle est mince depuis toujours. Elle l’a déjà expliqué : elle a une morphologie mince de base et elle a du mal à prendre du poids. Cette silhouette longiligne lui a d’ailleurs valu bien des moqueries à l’école.

Aujourd’hui, elle s’accepte comme elle est et essaie d’avoir un mode de vie sain. Tout semble d’ailleurs lui sourire car, depuis sa rupture avec l’humoriste Kev Adams, elle est passé à autre chose. Elle a trouvé à nouveau l’amour dans les bras d’un bel entrepreneur : Diego Elglaoui. Le couple semble plus épris que jamais et on peut le voir au travers des différentes stories et publications des deux amoureux.

Iris Mittenaere : elle est total in love de Diego Elglaoui !

Ce samedi 13 juin, Diego et Iris étaient ensemble. Iris a d’ailleurs partagé une story très mignonne où on voit son chéri sur ses jambes. Elle lui caresse les cheveux et nous dévoile le surnom qu’elle lui donne : « mon chat ». Depuis fin mai, son homme a d’ailleurs changé de couleur de cheveux car il est passé de brun à poivre et sel ! Iris Mittenaere n’a pas commenté ce changement de look mais elle a l’air de l’aimer comme ça aussi.

Le même jour, elle a posté une série de clichés à la fois très classes et terriblement sensuels. Iris Mittenaere porte un blazer blanc avec rien en dessous, ce qui a de quoi ravir les yeux de ses admirateurs… Elle met en avant une paire de lunettes « Afflelou » qui lui vont d’ailleurs très bien. Enfin, elle a attaché ses cheveux en queue de cheval très serrée et son maquillage lui donne un teint très frais.

En tous cas, on espère que les abonnés mal intentionnés la laisseront tranquille à l’avenir !