Iris Mittenaere : elle fait monter la température en petite tenue

Si l’émission Miss France est à chaque année sous le feu des critiques de personnes (connues ou non) n’y voyant qu’un concours de beauté qui réduit la femme à sa plastique, elle reste un des rendez-vous préférés des français.

Chaque année, ils aiment découvrir qui représentera la France le temps d’une année.

Difficile de savoir si la candidate choisie parviendra à s’imposer et marquer durablement les français, mais par le passé, plusieurs ont réussi ce pari.

Iris Mittenaere en fait partie.

Iris Mittenaere ose jouer la carte de la sensualité

Une image colle à la peau des Miss France : celle de l’élégance.

Les conditions pour participer au concours sont claires et, parmi elle, il est demandé aux femmes qui se présentent de ne pas avoir, par le passé, posé nue devant un objectif.

L’élégance est le maître mot et tout le monde se rappelle de l’affaire Valérie Bègue, elle qui avait fait polémique lorsque des photos privées prises par son ex petit ami (et la montrant dans des positions jugées obscènes) ont été rendues publiques.

Mais Iris Mittenaere ose jouer la carte de la sensualité.

La jeune femme assume parfaitement sa plastique et n’hésite pas à la mettre en valeur, sans pour autant être vulgaire – loin de là.

De Miss France à Miss Univers à influenceuse

La jeune femme qui a été sacrée en 2016 Miss Univers (et elle le mérite) propose aux 2,4 millions de personnes qui la suivent des photographies travaillées dans lesquelles elle n’hésite pas à montrer son corps de rêve.

Et même les plus belles femmes du monde se font critiquer puisqu’elle est également victime des haters qui l’attaquent sur son poids.

Ils l’accusent de faire l’apologie de la maigreur (certains disent même de l’anorexie) en se montrant en photo comme cela.

Mais celle qui officie maintenant en tant qu’animatrice a souhaité avoir le dernier mot en affirmant qu’elle se sentait parfaitement bien dans sa peau et que ces mots ne lui faisaient absolument rien.

Elle a par le passé souffert des critiques sur son poids, elle qui expliquait qu’elle avait du mal à grossir du fait de sa génétique et de son métabolisme.

Mais désormais, elle est bien dans sa tête et son corps, et ce ne sont pas quelques perfides commentaires qui changeront cela.

Iris Mittenaere heureuse en couple

L’ancienne participante à Danse avec les stars ne cachent pas à ses fans être heureuse en couple et s’affiche sur Instagram avec son amoureux, Diego El Glaoui, un jeune entrepreneur.

Il y a quelques jours, elle a dévoilé les photos d’une récente sortie en amoureux qu’ils ont fait, s’affichant en train d’embrasser celui qui partage sa vie.

Et si les internautes semblent heureux pour la jeune femme, ils n’en oublient pas de commenter son physique et sa tenue, beaucoup ayant été séduits par le short très court qu’elle portait ce jour là.

Pour les plus curieux, le compte Instagram de Diego (@diegoelglaoui) regorge de plusieurs photos de lui et de sa belle.

En couple avec ce jeune homme, Iris voit sa vie amoureuse moins étalée dans les médias.

On se rappelle qu’elle était au centre de l’actualité lorsqu’elle partageait sa vie avec l’acteur et humoriste Kev Adams.

Désormais, elle se sent libre de s’afficher publiquement sur son compte Instagram et semble mieux vivre cette vie de couple, plus saine du fait de l’absence de notoriété de son cher et tendre.

Iris Mittenaere fait craquer ses fans sur Instagram

En couple ou non, Iris décide dans tous les cas de satisfaire ses fans et de leur dévoiler de splendides photos où elle est absolument superbe. La jeune femme sait comment mettre en valeur son corps, sait quels vêtements choisir et le résultat est toujours à la hauteur des attentes.

Dernièrement, c’est avec un petit débardeur blanc qu’elle a fait craquer les internautes. La photo a été aimée plus de 170 000 fois et certains n’ont pas manqué de relever que sa poitrine avait été légèrement floutée pour respecter les conditions d’Instagram.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez voir la jeune femme sensuelle et magnifique : la suivre sur Instagram. On est prêt à parier qu’elle ne vous décevra pas et que vous ne regretterez pas votre choix.