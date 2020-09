Iris Mittenaere : découvrez son incroyable look très osé pour l’Etam Show !

La tenue d’Iris Mittenaere a été largement appréciée par les fans, mais il faudra oublier ce look en automne. En effet, la jeune femme porte un pantalon en cuir qui met forcément ses formes en valeur. Elle dévoile une partie de son dessous et son ventre est donc à l’air libre. Bien sûr, elle avait opté pour une veste plus ou moins longue en adéquation avec le pantalon. Iris Mittenaere propose aussi un petit sac pour accessoiriser l’ensemble ainsi qu’une mise en beauté très sombre.

Iris Mittenaere se fait remarquer lors de l’Etam Show !

Etam a proposé un défilé pour les derniers modèles de sa gamme. La lingerie était donc à l’honneur et les fans ont clairement apprécié les produits. D’autres stars étaient présentes à savoir Kev Adams ou encore Camille Lellouche, et même Iris Mittenaere. Cette dernière a même partagé quelques clichés sur son compte Instagram.

Avec ce look en total cuir, elle a clairement fait des ravages que ce soit lors de l’évènement ou sur les réseaux sociaux .

. Elle s’offre une véritable élégance avec ce pantalon qui épouse à la perfection ses courbes.

Les dessous sont aussi très affriolants et ce haut propose un maintien intéressant grâce à cette base assez large.

Les fans ont donc apprécié le total look en cuir et le noir est aussi très intéressant. Iris Mittenaere a l’avantage d’être grande et élancée, le cuir ainsi que cette couleur sont parfaits pour mettre en valeur sa silhouette. Par contre, cette association n’est pas forcément réservée à tout le monde.

Iris Mittenaere vous offre un coup de chaud sur Instagram

Si vous suivez la jeune femme, vous savez sans doute qu’elle propose souvent des tenues aussi réjouissantes. Le cuir n’est pas toujours au rendez-vous, mais cette adepte de la mode se dévoile sous différentes matières et couleurs. Iris Mittenaere vous offre alors un petit coup de chaud qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Elle peut aussi vous inviter quelques instants dans sa salle de bain alors qu’elle profite pleinement d’un bon bain chaud et d’un verre de vin.

Iris Mittenaere se montre aussi au naturel pendant sa routine beauté ou encore sa préparation pour se rendre à une soirée. Le compte Instagram respire la bonne humeur puisque la jeune femme est toujours souriante. Elle vous invite également à un voyage avec des décors paradisiaques. Si vous n’aviez pas vu les clichés de la soirée d’Etam Show, vous n’aurez aucune difficulté pour les dénicher sur la toile.