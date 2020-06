Iris Mittenaere : découvrez son dernier look spécial déconfinement… séduisante mais protégée !

On pense que la majorité des français connaissent Iris Mittenaere. La jeune femme a été Miss France puis Miss Univers en 2016. Depuis, sa carrière a décollé entre le mannequinat et l’animation de programmes télévisés. Elle devient l’égérie de plusieurs marques et présente aujourd’hui Danse avec les Stars puis Ninja Warrior sur TF1.

Elle a également été très médiatisée pendant sa relation avec le comédien Kev Adams. Après de nombreuses péripéties, le couple s’est finalement brisé. Mais elle a depuis refait sa vie avec Diego, un homme d’affaires dont elle a l’air très amoureuse.

Iris Mittenaere : elle affiche une silhouette parfaite sur Instagram

Dernièrement, elle a fait une campagne de communication avec la marque Reebok pour une collection de sport imaginée par Victoria Beckham. Cela ne nous étonne pas car la jeune femme est à la fois fan de Victoria Beckham et une grande sportive. Pendant le confinement lié au coronavirus en France, elle a décidé de partager en vidéo et en live ses routines sportives. Elle a imaginé des séances de sport à la maison avec peu de matériel.

En tous cas, ça fonctionne sur elle… sa plastique est parfaite ! Pourtant, certains l’ont accusée de mettre en avant la maigreur et l’anorexie. Elle s’est défendue en disant qu’au contraire, elle prônait un mode de vie sain entre nourriture maison et sport. Iris a également expliqué qu’elle avait du mal à prendre du poids, que ça avait été un complexe pour elle et qu’elle était donc mince naturellement sans s’affamer.

Iris Mittenaere : son look spécial déconfinement et son masque en tissu font sensation sur la toile

Malgré quelques commentaires désobligeants, la belle brune peut compter sur le soutien sans faille de ses fans et de ses amis telles que les anciennes miss Camille Cerf et Maeva Coucke. Récemment, Iris Mittenaere a partagé une story avec un look spécial déconfinement !

On la voit avec une robe blanche avec le haut en dentelle mais surtout avec un masque très mignon qui a fait l’unanimité auprès de ses fans. Elle porte un masque blanc avec un mot brodé en rouge : amour. Un mot qui fait du bien suite aux récents événements… Entre le coronavirus qui a fait des milliers de morts partout dans le monde et l’affaire Georges Floyd, l’année 2020 restera gravée dans nos mémoires pour de mauvaises raisons.

Mais ce n’est pas pour ça qu’il faut laisser tomber, il faut positiver ! Et Iris le montre bien. Elle prouve au passage qu’on peut se protéger tout en gardant du style. Son masque en tissu est l’œuvre d’une marque française créée par une équipe parisienne. Elle a décidé de soutenir le commerce local en prenant son masque là-bas et tout le monde peut faire de même.

Iris Mittenaere : se protéger du coronavirus avec style, c’est possible et elle le prouve

Même si elle est devenue une star, pas question de rigoler avec les mesures sanitaires. Comme tous les français, elle peut attraper le coronavirus. Elle vit actuellement à Paris où la vigilance est de rigueur et où le masque est imposé dans de nombreux endroits. C’était l’occasion pour elle d’investir dans un masque stylé et réutilisable.

Avec le coronavirus, le masque devient de plus en plus un accessoire de mode. Même si les masques basiques que l’on retrouve par exemple dans les hôpitaux ne sont pas très tendances, il existe désormais de nombreuses boutiques qui vendent des masques en tissu. Ces derniers ont sont lavables, stylés et souvent plus confortable qu’un masque chirurgical. Il en existe de toutes les sortes et de toutes les couleurs.

Coronavirus : où acheter son masque en tissu 100% stylé ?

Des couturiers et couturières indépendants ont également pris le parti de confectionner de jolis masques pour les français. En leur achetant directement à eux, ils se sentent soutenus et ravis de faire une bonne action. Les masques réutilisables ont l’avantage d’être au final plus économiques et plus éco-responsables.

Le problème des masques jetables est que les français en consomment beaucoup, surtout dans certains départements, et que certains les jettent par terre… Pas très écologique donc ! Mieux vaut opter pour un masque lavable si vous en utilisez souvent. Si vous voulez faire une bonne action, achetez le dans un petit commerce ou auprès d’un autoentrepreneur. Enfin, vous pouvez choisir un masque tendance qui s’accordera avec vos tenues, comme Iris Mittenaere.