Iris Mittenaere: cette belle déclaration d’amour de Diego totalement gâchée à cause d’un internaute !

Iris Mittenaere se veut toujours très discrète sur ses relations amoureuses. Elle est sortie pendant un temps avec Kev Adams mais elle est en couple depuis plusieurs mois avec Diego El Glaoui.

La Miss France 2016 a officialisé sa relation sur Instagram afin de contrôler les médias et elle ne le regrette pas. Elle dévoile de nombreux clichés avec son chéri et les deux stars font rêver les fans sur le réseau social.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont l’un des couples les plus instagrammables cette année et ils s’affichent toujours très glamour. Pendant le confinement, ils sont restés ensemble à Paris et Diego a pu soutenir la jeune femme et ils étaient soudés. Puis, ils n’hésitent pas à prendre la pose complices dans les quatre coins du monde.

Un voyage en amoureux en Grèce

Iris et Diego adorent les voyages et ils n’ont pas perdu une minute pour prendre l’avion et partir en vacances après la quarantaine. Ainsi, les fans ont pu les voir en Corse et ils ont fait une escale à Santorin en Grèce.

Les deux amoureux sont restés pendant plusieurs semaines sur l’île des Cyclades et ils ont fait de nombreuses activités. Iris Mittenaere et Diego ont fait du bateau, du jet ski et ils ont passé de nombreuses soirées entre amis au restaurant.

Néanmoins, ils ont aussi profité de leur très belle demeure sur l’île. En effet, le couple a choisi un hôtel de luxe avec une piscine privative et vue sur la mer. À la fin de leur séjour, ils ont fait une vidéo humoristique qui n’est pas passée inaperçue.

Un fan jaloux de Diego El Glaoui

Dans la vidéo, on retrouve les deux tourtereaux en peignoir et ils se laissent tomber dans l’eau de leur piscine main dans la main. Iris a laissé un petit message pour accompagner sa vidéo sur Instagram. « Les adieux les plus dramatiques » a t-elle inscrit.

La star et Diego sont de retour à Paris depuis peu mais Iris semble déjà très nostalgique de ses vacances. Ainsi, Diego lui a laissé un tendre message mais il n’a pas fait l’unanimité. « Tomber amoureux » a t-il écrit.

Un abonné d’Iris Mittenaere a vu le message de Diego et il ne valide pas du tout leur relation. Pire encore, ce dernier semble jaloux du petit ami de la star et il a laissé un message glacial sur le réseau social. « Chapeau tu lui as bien retourné le cerveau ! ».

Iris Mitenaere et Diego El Glaoui n’ont pas cherché à entrer en confrontation avec l’internaute et ils ont ignoré le message. Néanmoins, il semble bien que la starlette soit très convoitée et elle attise la jalousie de certains fans.

Les fans défendent le couple

Heureusement, la majorité des abonnés d’Iris valide son couple avec Diego. Ils lui ont fait de nombreux compliments et ils pensent qu’elle a trouvé la perle rare avec Diego. « Vous êtes tellement beaux ensemble » a défendu un internaute.

Enfin, Iris Mitteanere ne se laisse pas avoir par certains messages haineux des fans. Cela ne l’empêche pas de vivre à fond son histoire d’amour avec Diego et ils vont même bientôt déménager.