Iris Mittenaere va MAL : elle pleure toutes les larmes de son corps, elle s’exprime

Comme toute la population en France, l’ex-reine de beauté, Iris Mittenaere, est aussi confinée chez elle, et tente comme elle le peut d’occuper ses journées.

À l’instar d’autres avant elle, elle organise ainsi des directs sur son compte Instagram, histoire de garder le contact avec ses fans.

Manifestement à fleur de peau, la jolie brune a pourtant suscité l’inquiétude de ses admirateurs dans sa dernière intervention.

Le confinement imposé à tous ne réussit pas forcément à tout le monde, en témoignent les larmes versées par Iris Mittenaere sur Instagram. En effet, samedi 11 avril, l’ancienne Miss Univers s’est montrée bien vulnérable, en dévoilant que sa vie de couple n’est pas au beau fixe pendant cette période d’enfermement. Alors qu’il devait se joindre au direct, le jeune homme n’était pas présent, ce qui a conduit la jolie brune à aller voir ce qu’il faisait et à revenir en avouant, la gorge serrée, que ce n’était pas la grande forme.

« Diego n’est pas au top de sa forme, donc on va faire comme ça. Quand on est là pendant un mois, on a certains moments où c’est un peu difficile. »