Iris Mittenaere affole la toile ! Cette photo qui n’est pas passée inaperçue

Pendant le confinement, Iris Mittenaere est restée dans son appartement à Paris. La Miss France 2016 a pu compter sur la présence de son petit ami, Diego El Glaoui et elle a tout fait pour rester proche de sa communauté sur Instagram.

En effet, la star proposait des cours de cuisine mais aussi de fitness à ses abonnés afin de leur changer les idées. Pourtant, comme tout le monde, la jeune femme a connu des hauts et des bas.

Aujourd’hui, Iris Mittenaere a bien du mal à vivre dans son appartement à Paris et elle a besoin d’espace et de nature. Ainsi, depuis la fin du confinement, elle est en vacances et elle fait rêver les fans avec ses belles photos.

Iris, en vacances en Grèce

Iris est d’abord partie en Corse avec Diego et elle a pu se ressourcer loin de la capitale. Mais, depuis plusieurs jours, la star a posé ses valises à Santorin, sur une île grecque paradisiaque. Iris Mittenaere fait de nombreuses activités que ce soit des tours en bateau ou des repas entre amis.

Ainsi, Iris Mittenaere passe de très bonnes vacances en amoureux et elle ne cesse d’enchanter ses fans avec ses clichés sur Instagram. D’ailleurs, ce dimanche 9 août, la chérie de Diego a posté une nouvelle photo d’elle sensuelle.

Telle une déesse au coucher de soleil

Sur le cliché, Iris est allongée au bord de la piscine alors qu’elle se trouve dans un hôtel luxueux. On peut admirer la vue imprenable sur la mer et la photo est idyllique. En plus, la Miss n’a pas hésité à prendre la pose en bikini blanc et elle dévoile son corps de rêve.

Iris Mittenaere met en avant sa très belle silhouette et elle s’affiche telle une déesse près de l’eau. En plus, elle a attendu le coucher du soleil pour prendre la pose et les fans ne sont pas restés indifférents face au cliché.

« Toujours aussi belle et cette photo est dingue » a écrit un fan. « Incroyable et terriblement magnifique cette photo » a inscrit un autre abonné.

Iris a courbé le dos afin de donner un très beau visuel à la photo et elle se dévoile tout en souplesse. Néanmoins, la starlette avoue qu’elle a eu du mal à garder cette position et qu’elle a souffert. « À la recherche d’un bon ostéopathe » a t-elle écrit.

Les projets récents d’Iris Mittenaere

En tout cas, la star de 27 ans semble plutôt bien profiter de ses vacances avec Diego El Glaoui. Ils ont choisi une destination romantique pour cet été et Iris ne cache pas son bonheur sur le réseau social. « Double dose de love » a t-elle écrit.

Ainsi, la Miss devrait retourner reposée et en pleine forme à Paris dès la rentrée prochaine. Depuis son élection, elle a fait beaucoup de chemin et ses fans ont pu la voir récemment dans :