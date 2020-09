Iris Mittenaere a décidé de réagir face à ces menaces de viol !

Comme beaucoup de femmes dans le monde, l’ancienne Miss France et Miss Univers est victime de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. De toute évidence, ça fait un moment que cette situation perdure et la jeune femme s’est décidée à sortir de l’ombre pour répondre à ses détracteurs. C’est à travers sa story Instagram qu’elle a montré sa détermination à éradiquer le problème à la source. Elle a décidé de prendre des dispositions pour les mettre hors d’état de nuire. C’est ce qu’elle annonçait le samedi 12 septembre dernier. Lisez la suite de cet article pour en apprendre plus. Iris ne se laissera donc pas menacer de la sorte.

Une situation qui a trop longtemps duré

Avec ses titres de Miss France et de Miss Univers, Iris Mittenaere est une influenceuse de grande renommée sur les réseaux sociaux. Comme bon nombre de ses consœurs, elle est bien obligée de supporter les critiques et les messages désobligeants sur les réseaux sociaux. Si Iris Mittenaere est souvent discrète et ne se laisse pas entraîner dans les polémiques, elle a également l’habitude de fermer les yeux sur les écarts de conduite de certains de ses abonnés.

Sauf que ce samedi 12 septembre, on a bien l’impression qu’il y en a plus qu’il ne fallait et ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle promettait que toutes les menaces de ses harceleurs seraient sévèrement punies par la loi. En effet, la jeune femme a proposé à ses abonnés de lui suggérer de futures chroniques. Ce fut en réponse à cette demande de la jeune femme que certains abonnés se sont permis de lui envoyer des messages odieux.

Iris Mittenaere décidé à réagir !

Parmi les messages qu’elle recevait, certains la menaçaient carrément de viol. Toutefois, on peut bien dire que l’ancienne Miss Univers a bel et bien du tempérament. Elle ne s’est pas laissée démonter par les messages désobligeants. Sur sa story Instagram, la compagne de Diego El Glaoui a menacé à son tour ses détracteurs en soulignant le fait qu’elle connaissait leur profil.

Cela voudrait dire qu’ils ne sont pas anonymes. Elle affirme qu’elle a pu lire les propositions complètement tordues et les commentaires jaloux de certaines personnes. Cependant, elle en a eu marre d’être la cible de propos si déplaisants. Ce fut la raison pour laquelle elle a décidé qu’à partir de la semaine suivante, elle va commencer par porter elle-même des coups. Elle traitait les auteurs de ces messages immoraux de malades mentaux.

Sans doute un peu trop énervée par tant de négativités, l’ancienne Miss France s’est finalement calmée. Même si ses propos étaient très sérieux, elle ne voulait laisser personne lui gâcher sa bonne humeur.

Iris Mittenaere, une femme exceptionnelle

Si son nom est souvent mentionné sur la scène médiatique, c’est parce qu’Iris Mittenaere est une personnalité assez rare. D’abord Miss France et ensuite Miss Univers, elle a entrepris plusieurs projets qui l’ont hissé petit à petit dans le monde des médias. Ainsi donc, on l’a vu en tant que co-animatrice de Ninja Warrior aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart.

Elle a ensuite participé à la finale de la dixième saison de Danse avec les stars. Cependant, elle fut malheureusement éliminée. En cette année 2020, Iris Mittenaere fait ses preuves en tant que chroniqueuse dans l’émission Réveil chérie sur Chérie FM. Elle anime également Chérie Lunch sur la même chaîne.