Instagram au cœur d’une tourmente ! Des Instagrameurs abusent de truquage sur leurs photos !

Ils mènent une vie de rêve. Ils sont toujours entre deux avions et bien entendu ce sont des jets privés. Ce faisant, ils abreuvent leurs comptes sur les réseaux sociaux de magnifiques photos. En fait, leur comptes sur les réseaux sociaux montrent leurs vies incroyables et luxueuses. Ce sont les influenceurs. Leur job sur les réseaux sociaux consiste à influencer les autres pour le profit des grandes marques. Ce sont en fait les hommes et les femmes sandwich 2.0. Ce sont en général des garçons et des filles dont la vie se résume à étaler la leur sur les réseaux sociaux. Ils sont suivis par de nombreux fans qui sont éblouis par la vie de Ken et de Barbie de luxe. Ce monde a vu émerger des gens comme Nabilla Benattia qui ne peut vivre sans mettre ses moindres faits et gestes sur son compte Instagram ou encore Tik-Tok.

Beaucoup de fake

Ces personnes n’existent que par leurs fans. Le but est d’en avoir toujours plus afin de pouvoir placer leurs produits. Mais est-ce qu’ils présentent toujours la réalité. En effet il faut savoir qu’il existe des studios qui participent à la mise en scène de ces rêves. À Los Angeles par exemple, il existe un studio qu’on peut louer à l’heure et qui n’est ni plus ni moins un décor de cinéma d’un jet privé et que les influenceuses et influenceurs peuvent réserver. En effet, ils y viennent se faire photographier pour pouvoir montrer à leurs followers qu’ils se déplacent en jet. La plupart des photos faites qui sont censés témoigner de leur vie de rêve sont en réalité des fake. En fait le seul but de cette supercherie est d’avoir de plus en plus de fans afin de pouvoir monnayer leur influence auprès des marques. En fait c’est du commercial et de la publicité tout simplement mais version luxe.

Les influenceurs profitent de leurs communautés pour leurs vendre de nombreux produits

D’ailleurs le phénomène a également atteint la téléréalité où de plus en plus de candidats et de candidates font du placement produit. On est très loin de la polémique qui avait été déclenchée il y a une vingtaine d’années lorsque la grande Catherine Deneuve avait trop mis en valeur les bijoux qu’elle portait lors du journal de 20h. Aujourd’hui les starlettes de téléréalité en font bien plus sans que le CSA ne s’en émeuve. En fait, les influenceurs et influenceuses mentent à leur communauté. Il est d’ailleurs tout à fait étonnant que personne ne se rende compte à quel point il y a des fake sur les comptes Instagram, TikTok ou encore Snapchat. À croire que seules les images valent. Des studios de ce type existent aussi en France. Il suffit de fouiller sur internet pour découvrir des entreprises qui expliquent qu’elles s’adressent aux professionnels des réseaux sociaux qui cherchent a augmenter leurs followers en leur proposant de réaliser des shootings.

Des studios de shooting en France

Ces installations proposent par exemple des tournages et des photos en bateau ou encore dans en jet privé. Il y a même l’option « arrivée en véhicule de luxe ». Cela signifie en clair ce type d’entreprise est utilisée pour faire photos et des vidéos qui n’ont strictement rien à voir avec la réalité. En fait vous pouvez très bien demander à faire des photos sur le tarmac d’un aérodrome du coin pour ensuite prétendre voyager en jet privé. Nous avons trouvé un exemple de tournage qui a été réalisé avec un véhicule de luxe garé à côté d’un jet privé sur le petit aéroport de Mandelieu. Bien entendu l’entreprise n’a pas indiqué qui était la personne qui avait commandé. Mais la prochaine fois un qu’instagrameur ou un utilisateur de TikTok arrive en véhicule de luxe pour prendre un jet, cela a peut-être été réalisé tout simplement à quelques kilomètres de chez vous.