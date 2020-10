Insolite : vous pourrez prochainement passer une nuit dans la maison de la série Le Prince de Bel-Air

Si en France Le Prince de Bel-Air n’est peut-être pas la plus culte des séries, elle est aux États-Unis considérée comme l’un des show télévisés les plus emblématiques de tous les temps. La série qui a lancé la carrière de Will Smith raconte l’histoire de Will, un adolescent de 17 ans. Il décide de suivre les conseils de sa mère et de quitter Philadelphie pour rejoindre Los Angeles. Il s’installe dans la maison de son oncle et de sa tante afin d’avoir de meilleures chances de réussite dans la vie. Fan de basket-ball et de rap, il découvre une nouvelle famille et un nouveau mode de vie, lui qui est désormais servi par un majordome. Cette scission entre les classes sociales faisait notamment les jours comiques de la série.

Le Prince de Bel-Air a fait les beaux jours de NBC pendant six ans, de 1990 à 1996 et est riche de 148 épisodes de 25 minutes. Elle est notamment reconnaissable entre mille grâce à ses décors, connus de tous. Et sachez qu’il vous sera prochainement possible de passer la nuit dans la mythique maison pour fêter les trente ans de la série !

Le Royaume de Brentwood pour 30 euros

Si la magnifique demeure a été l’héroïne de la série pendant six ans, elle est désormais l’héroïne de Airbnb. Début octobre, il sera possible de réserver pour deux personnes afin de passer une nuit dans cette célèbre maison (le 2, le 5, le 8, le 11 et le 14 octobre précisément). Vous aurez accès contre la somme de 30 euros à la chambre de Will Smith, mais également sa salle de bain, son coin salon au bord de la piscine, et vous pourrez prendre un repas dans la salle à manger, celle dans laquelle ont eu lieu parmi les scènes les plus drôles du show. Les fans de la série pourront se délecter du fameux cheesesteaks de Philly, qui sera, préparez-vous bien, servi sur un plateau d’argent. De quoi vous sentir pleinement dans la peau de Will Smith.

De nombreuses activités seront également prévus pour tous les fans qui auront réussi à avoir des places. Vous pourrez mettre à vos pieds une paire d’Air Jordan, écouter sur vinyle des classiques des années 90 et même découvrir le dressing personnel de Will Smith. On se rappelle tous de ses looks colorés et oversizes. Et le tout, pour seulement 30 euros. Pourquoi ? Car cela fait trente ans que le show a été diffusé pour la première à la télévision américaine. Un chiffre symbolique, donc.

Will Smith ne sera pas de la fête

Malheureusement – même si c’était attendu – l’acteur star de la série ne sera pas présent avec les invités. Mais les hôtes seront accueillis par le DJ Jazzy Jeff, un DJ et producteur américain connu pour sa carrière aux côtés de Will Smith (ils formaient ensemble le groupe DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince).

Will Smith a en tout cas parlé de cette location en ces mots : “Certains diront que j’ai tout fait, mais je n’ai jamais ouvert les portes de ce manoir emblématique qui a contribué à lancer ma carrière. Il contient beaucoup de souvenirs spéciaux pour moi et mes amis, et j’espère que vous repartirez avec des souvenirs qui vous accompagneront bien au-delà de votre séjour.”

Et pour vous convaincre d’autant plus de l’utilité d’une telle action, Airbnb fera un don à l’association Boys and Girls Clubs of Philadelphia qui a pour but d’accompagner la jeunesse en proposant des programmes et des activités qui les rendent autonomes et qui jouent sur leur développement personnel. Pour la plateforme, cette donation est logique et rend « hommage aux valeurs familiales et à l’esprit de communauté transmis par Will Smith et ses acolytes« . Connaissant le culte autour de la série aux États-Unis, ils seront sans doute nombreux à vouloir passer la nuit dans la célèbre maison pour se sentir comme Will Smith en son temps. On ne doute pas que le succès sera évidemment au rendez-vous, et on le souhaite, surtout qu’il s’agit d’une bonne cause.