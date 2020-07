Inès Loucif de Koh Lanta : en maillot de bain, la candidate revient en force et comble les fans !

Depuis sa participation à Koh-Lanta, la jeune Inès Loucif est très médiatisée. Elle compte plus de 285 000 abonnés sur Instagram et elle publie des stories tous les jours. Infirmière de profession, elle a été très exposée pendant le coronavirus et n’avait pas hésité à balancer sur ses collègues ou sur les comportements qu’elle n’appréciait guère.

Inès a été finaliste de Koh-Lanta, aux côtés de la future maman Naoil. Cette dernière a choisi d’emmener la jeune femme en finale avec elle après avoir gagné l’épreuve des poteaux. Claude avait ainsi terminé troisième du jeu télévisé, ce qui avait fortement indigné les téléspectateurs. Inès Loucif a énormément été critiquée sur les réseaux sociaux. Elle a même reçu des insultes et des menaces, les internautes sont allés beaucoup trop loin.

Inès Loucif devient de plus en plus influenceuse sur Instagram

Heureusement, la jeune femme avait les épaules solides et elle n’a pas cédé à la pression des réseaux sociaux. Désormais, elle continue de publier des photos et des stories sur Instagram, sans se soucier des critiques non constructives des gens. Mais depuis que l’émission Koh Lanta s’est terminée, Inès reçoit moins de commentaires haineux et a eu un vrai gain de popularité.

Elle a confié à Denis Brogniart qu’elle aimerait d’ailleurs développer son côté « influenceuse » sur les réseaux, notamment au niveau du sport, de la nutrition, de la beauté et du bien-être. Denis Brogniart l’a tout de même mise en garde en lui expliquant qu’elle avait travaillé dur pour obtenir son diplôme d’infirmière et qu’elle faisait un beau métier qu’il serait dommage d’abandonner. La belle brune lui a dit qu’elle n’abandonnerait pas mais elle aimerait continuer son métier médical à temps partiel pour développer ses réseaux sociaux.

Inès a d’ailleurs l’air de bien s’en sortir car elle a déjà des partenariats avec plusieurs marques. Avec sa grande communauté, les enseignes doivent s’intéresser à elle. L’ancienne aventurière l’avait d’ailleurs déjà dit : elle reçoit beaucoup de demandes mais elle n’accepte pas tout.

Elle a à cœur de proposer des produits qu’elle aime vraiment à ses fans. Inès ne partage donc que ce qu’elle utilise réellement et donc est d’ailleurs lié à ses thèmes de prédilection : le sport, la santé et la beauté.

Inès Loucif gâte également beaucoup ses fans grâce à ses photos d’elle en petite tenue. Maillot de bain, petits dessous… elle montre tout à sa communauté ! En même temps, elle peut être très fière de son corps qu’elle entretient d’arrache-pied entre séances de sport et nourriture « healthy ». Elle se sent de mieux en mieux dans sa peau et c’est le principal.

Cette fois-ci, Inès travaille son bronzage pour être au top sur la plage cet été. Pour ce faire, elle enlève le haut et se fait bronzer dehors. On peut avoir une magnifique vue sur son haut du corps et constater que la jeune femme a bien des abdominaux apparents. Nul doute que cette story ravira ses admirateurs secrets !

Tout le monde a pu la voir en maillot de bain tout au long de Koh Lanta et les téléspectateurs étaient déjà en admiration devant son corps. De retour en France et après avoir repris de bonnes habitudes, elle dévoile un corps encore plus parfait et bien hâlé ! Inès prend soin de son corps et s’offre également des séances de massage dédiées à enlever la rétention d’eau. Elle avait fait des photos avant et après sa séance, le résultat était vraiment impressionnant.

Inès Loucif n’a pas toujours eu autant confiance en elle. En effet, elle était plus timide quand elle était plus jeune mais elle a décidé de tout faire pour s’accepter. Sport, nutrition… elle est même jusqu’à devenir égérie d’une marque de dessous. Des clichés de son passé sont d’ailleurs ressortis et on a eu l’occasion de voir la belle aventurière dans son plus simple appareil.

En tous cas, Inès Loucif va faire tourner des têtes pendant encore de longs mois voire années ! C’est d’ailleurs le cas de son homologue Jessica, également aventurière Koh Lanta. De retour en 2020 dans l’émission de TF1, elle avait déjà participé à Koh Lanta en 2015 où elle avait fait sensation.

Inès Loucif a été au coeur de l’actualité dès le premier épisode de Koh Lanta puisque la jeune femme avait enfilé un petit maillot de bain.

Cette fois, celui présenté sur son compte Instagram est très sympathique et comme les vacances d’été seront à l’ordre du jour en France, vous pourriez l’acheter.

En effet, avec un bronzage assez sympathique, le rendu sera clairement intéressant. Généralement, les candidats ou encore les personnalités sont des sources d’inspiration pour les internautes.

Les téléspectateurs seront nombreux vendredi prochain devant TF1 pour découvrir le nouvel épisode de Koh Lanta et c’est un véritable choc qui s’annonce. Inès Loucif sera confrontée à Claude qui est décrit comme le chouchou des Français, mais également Naoil. Les deux jeunes femmes ont pu confier leur destin aux mains de la chance puisqu’elles étaient en réalité très mal parties par rapport à d’autres. Inès Loucif réussit à trouver le poignard alors qu’elle cherche la balise et Naoil avait perdu sa boussole, ce qui rendait les recherches très difficiles. Les deux candidates ont prouvé que la réussite tient parfois à un petit fil.

En ce qui concerne le maillot de bain d’Inès Loucif, il s’agit d’une version avec deux pièces .

. Vous avez donc une teinte très réjouissante pour les vacances d’été, le maillot est rouge que ce soit pour le haut et le bas.

Les petits carreaux blancs sont aussi sympathiques, vous aurez alors en rendu vichy.

Les femmes accordent souvent une vraie importance à l’achat de ce maillot de bain puisqu’il sera au centre de toutes les attentions pendant les vacances.

Outre le maillot de bain, vous avez sans doute pu constater que la jeune femme réussit à trouver des tenues assez intéressantes. Ce fut le cas pour ce top brillant qui sera parfait pour vos soirées estivales. Vous avez une version courte et de petites brides, il sera aussi parfait pour dévoiler votre bronzage. Vous pourrez le porter comme Inès Loucif avec un bas en jean. Un autre maillot de bain a été présenté par la candidate via des photos postées sur son compte Instagram. Elle n’a pas la volonté de faire la promotion d’une marque, elle souhaite seulement partager des clichés puisque cela permet de divertir la communauté et de resserrer les liens.

Vous avez donc une version deux-pièces également très colorée, mais il est tout à fait différent du premier avec un rendu un peu plus minimaliste pour le haut. Vous avez désormais plusieurs propositions pour vos vacances d’été et n’oubliez pas de regarder la finale de Koh Lanta ce vendredi, nous vous proposerons notamment un Live !

Inès Loucif peut se venter d’un superbe parcours car elle fait partie des 7 derniers aventuriers encore dans la course pour gagner Koh-Lanta.

La semaine dernière, elle a pu profiter d’un confort très réconfortant aux côtés de Naoil, sa coéquipière et amie sur l’île.

Boostée à bloc, elle est bien décidée à en découdre pour l’épisode de ce soir.

Va-t-elle se qualifier ? Verdict dans l’épisode Koh-Lanta de ce soir !

En raison de ses alliances et de ses actions, Inès est malheureusement sur les réseaux sociaux. En effet, le Grand Public ne l’apprécie pas fortement et elle a reçu des menaces un peu de partout sur la toile. Elle a directement poussé un coup de gueule pour expliquer aux gens que cette situation était inadmissible et qu’il ne s’agissait que d’un jeu.

Elle est également connue en raison de son physique. Les internautes l’ont tout de suite remarquée lors d’une épreuve.

Remonté suite à un parcours sportif, il avait dévoilé ses courbes. Directement, les fans de l’émission se sont enflammés sur les réseaux sociaux.

Souhaitant remettre les pendules à l’heure, la belle candidature s’est moquée des réactions qu’elle juge trop énorme par rapport à la réalité.

« Par contre il faut se détendre c’est une paire les gars on va redescendre et on va se calmer, j’ai l’impression qu’il n’y a que moi qui ai une paire. Il y en a qui vont me dire oui mais il n’y a que toi qui la montre. Bah ma foi je fais ce que je veux c’est le mien, non ? » avait-elle déclaré, agacée.

La belle infirmière a donné par la suite une interview au magazine Femme actuelle où elle s’est exprimée à ce sujet. Elle a affirmé ne pas avoir fait Koh-Lanta pour montrer son corps mais bien pour vivre l’aventure dont elle rêve depuis petite.

Inès n’était pas la plus préparée à l’aventure mais elle a pu vivre ce qu’elle voulait : le dépassement de soi. Elle ne cache rien à sa famille et a d’ailleurs eu ses proches ainsi que sa grand-mère. Quand elle leur a demandé ce qu’ils en pensaient, les membres de sa famille ont été très étonnés par la vive réaction d’Internet alors qu’il n’y avait rien de choquant.

Bien que la réaction des fans de Koh-Lanta soit bien trop exagérée devant la scène, on peut comprendre que son physique fasse parler.

D’ailleurs, elle n’hésite pas à poster des photos très belles d’elle-même sur Instagram, comme celle où elle est en maillot de bain. Très bronzée, Inès prend la pose sur un rocher au bord de la mer.

Ce genre de photos n’est pas rare sur son compte Instagram car, aujourd’hui, la jeune femme assume totalement. Il y a quelques années, ce n’était pas le cas car elle n’aimait pas son corps.

Pour remédier à ça, Inès a pris la décision de se sculpter et d’aller à la salle de sport tous les jours. En plus de ça, elle est devenue mannequin car les images retouchées lui plaisaient énormément.

En contact avec une créatrice de vêtements de nuit puis ensuite égérie d’une marque de dessous très connue, la belle brune a fait des photos plus que osées.

En effet, elle a posé dans son plus simple appareil, en enlevant le haut et le bas… on voit complètement tout sans aucun filtre !

Si les gens étaient choqués de son bikini sur Koh-Lanta, on n’imagine même pas leur réaction face à ces clichés où elle se dévoile entièrement sans rien cacher ! Ses admirateurs seront ravis de voir ces clichés pour le moins très évocateurs car il n’y a rien à deviner tant elle montre tout.

Souriante et un brin provocatrice, la jeune femme peut se venter d’avoir un corps somptueux. Les photos sont toutes plus belles les unes que les autres. Attention, Inès a fait monter la température d’un coup et il y en a bien quelques-uns qui vont saigner du nez…

Vous ne connaissiez sans doute pas Inès Loucif sous cet angle, mais elle prouve qu’elle a finalement plus d’une corde à son arc et elle est capable de jongler avec plusieurs secteurs. Les rumeurs annoncent même une participation à une émission de télé-réalité. Affaire à suivre ! Si vous pensiez qu’Inès Loucif avait disparu du Web, vous vous trompez. Elle est toujours au rendez-vous et elle est même assez active sur les réseaux sociaux, dont son compte Instagram. Vous pouvez ainsi participer à ses découvertes et même à ses vacances d’été puisqu’elle partage grandement tout ce qu’elle peut faire.